Desde las 15.30 horas recibirá en su estadio la visita de Argentino de Rosario con arbitraje de Lucas Brumer. El próximo compromiso de Puerto Nuevo ya tiene día, horario y árbitro: será este sábado desde las 15.30 horas frente a Argentino de Rosario, en un partido correspondiente a la 26ª fecha de la Primera D que será arbitrado por Lucas Brumer. El domingo, el Auriazul igualó 2-2 con Liniers después de ir perdiendo 2-0 y, aunque celebró haber rescatado ese punto con un gol agónico, acumula cinco partidos sin triunfos (llevaba cuatro derrotas en final). Y como local ha sufrido dos caídas consecutivas en sus últimas dos presentaciones. Por eso buscará la recuperación frente al Salaíto, que en la fecha pasada igualó sin goles como local frente a Deportivo Paraguayo. Actualmente, el conjunto rosarino acumula 40 puntos, se ubica en la 6ª posición y podría sellar su clasificación al Reducido en caso de ganar en Campana. En tanto, el Portuario suma 27 unidades, está 11º y se encuentra a nueve puntos de distancia del noveno, Atlas (36). En cuanto a la preparación de este encuentro, la dupla técnica compuesta por Hugo Medina y Carlos "Jetín" Pereyra no podrá contar con los defensores Antoni Rodríguez Ibalo y Raúl Colombo, quienes alcanzaron las cinco amarillas. En tanto, el arquero Rodrigo Ponce De León todavía debe purgar dos partidos más tras su expulsión frente a Juventud Unida. PRIMERA D - FECHA 26 VIERNES - 15.30 horas: Claypole vs General Lamadrid / Juan Pablo Battaglia - 15.30 horas: Argentino de Merlo vs Juventud Unida / Santiago Jorge Mitre SÁBADO - 12.00 horas: Muñiz vs Liniers / Jonathan De Oto - 15.30 horas: Deportivo Paraguayo vs Real Pilar / Edgardo Zamora - 15.30 horas: Puerto Nuevo vs Argentino de Rosario / Lucas Brumer MARTES - 15.30 horas: Lugano vs Victoriano Arenas / Sebastián Habib - 15.30 horas: Central Ballester vs Atlas / Tomás Diulio - 15.30 horas: Yupanqui vs Centro Español / Ezequiel Yasinski

Primera D:

Puerto Nuevo jugará como local el sábado

