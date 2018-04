Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del jueves, 05/abr/2018. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del jueves, 05/abr/2018. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves Deportivas Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

Copa Libertadores. Champions League. Primera B Metro. Rugby: Se retiró Hernández. NBA: Caída de Spurs. COPA LIBERTADORES Esta tarde, desde las 19.15 horas, River Plate recibirá la visita de Independiente Santa Fe de Colombia por la segunda fecha del Grupo D. Por la primera jornada, el Millonario igualó como visitante ante Flamengo, que es líder de la zona con 4 puntos tras su victoria 2-1 sobre Emelec de Ecuador. Mientras que desde las 21.30 horas, Estudiantes de La Plata enfrentará como local al Santos de Brasil por la tercera fecha del Grupo C. El "Pincha" es uno de los líderes de su zona con 4 unidades junto a Real Garcilaso de Perú, que el martes empató sin goles ante Nacional en el inicio de esta nueva jornada. CHAMPIONS LEAGUE Ayer se disputaron los partidos de ida de las otras dos series de Cuartos de Final. En el Camp Nou, Barcelona (con Lionel Messi como titular) venció 4-1 a Roma (Federico Fazio y Diego Perotti) y viajará a Italia con la serie prácticamente liquidada. En tanto, en el duelo de ingleses, Liverpool goleó 3-0 como local a Manchester City (Nicolás Otamendi fue titular; y Sergio Agüero no estuvo entre los convocados por su lesión). Las revanchas de estos encuentros se jugarán el martes 10 de abril. Mientras que el miércoles 11 se definirán las series que se iniciaron el martes: Real Madrid (3) vs Juventus (0) y Bayern Munich (2) vs Sevilla. PRIMERA B METRO Por la fecha 30, el líder Estudiantes de Caseros (54 puntos) jugará el domingo por la tarde como local frente a Talleres de Remedios de Escalada. El mismo día y a la misma hora, el escolta Platense (53) visitará a Comunicaciones. Cuando restan cinco fechas, son los únicos dos equipos con posibilidades de coronarse campeón. En tanto, la pelea por la permanencia tiene como principales protagonistas a Villa San Carlos (135 puntos) y Almirante Brown (139).

Imagen ilustrativa. RUGBY: SE RETIRÓ HERNÁNDEZ Juan Martín Hernández (35 años) anunció ayer su retiro del rugby profesional. "El Mago", como fue apodado el jugador surgido de Deportiva Francesa, fue una de las figuras de Los Pumas en la histórica medalla de bronce conquistada por el seleccionado en el Mundial de Francia 2007. Además, jugó otras dos Copas del Mundo y en esta parte final de su carrera integraba el plantel de Jaguares, la franquicia argentina que disputa el Super Rugby. NBA: CAÍDA DE SPURS Los San Antonio Spurs perdieron 113-110 en su visita a Los Angeles Clippers y desaprovecharon una muy buena oportunidad de prácticamente asegurar su pase a los Playoffs. De hecho, el equipo texano se quedó sin posibilidades de estirar su racha de 20 años logrando al menos 50 victorias en temporada regular. El argentino Emanuel Ginóbili anotó cuatro puntos en 25 minutos en esta derrota que dejó a los Spurs en el quinto puesto de la Conferencia Oeste con registro de 45 victorias y 33 derrotas.

