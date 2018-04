Ingresando ya en el mes de abril y teniendo un notorio cambio de temperatura en el agua ya que en un par de semanas descendió por lo menos entre 8 y 10 grados las especies de la temporada estival comienzan a cambiar también su dieta. ¿Por qué digo esto? Porque es muy normal que ingresada esta época de transición donde las aguas de los ríos, canales y arroyos comienzan a enfriarse, los peces comiencen a buscar grasas para consumir y pasar el frío del invierno. De esta manera podemos notar que el maíz fermentado o la mejor maza ya no nos da resultado para la boga, las lombrices ya no nos son tan efectivas a la hora de buscar una buena variada de piel y si lo son de repente la grasa grano de pecho o de pella como se le llama, la que se saca de la punta de la falda se la deja sin ningún vestigio de carne se la corta como para encarnar y se la coloca en una bolsa de nailon por unos días a fin de que tome un aroma consistente, o también los mejores resultados se dan con encarnes de tripa de pollo. Por otra parte este mes de abril es un mes de transición; quiero decir donde paulatinamente las especies estivales se aletargan y van quedando activos bagres y pati, para los pescadores, es tiempo de ir revisando y alistando los equipos y las líneas pejerreyeras dado que en teoría la fecha clave de ingreso del pejerrey en el Paraná Guazú es el 1 de Mayo y para el Paraná de las Palmas el 25 de Mayo. Si no se nos adelanta la temporada o atrasa por cuestiones climáticas, aunque como todos sabemos en los primeros días de abril ya es muy posible dar con algunos pejerreyes en la zona de las islas Juncal y Juncalito de todas formas hoy no creo que valga la pena el viaje comparando gasto de combustible con posibles capturas a realizar. En otro orden de cosas y mencionando a las lagunas las cuales ya empezaron a dar algunas buenos resultados en cantidad y tamaños por lo menos desde la mañana temprano hasta el mediodía, una de las que fue top el año pasado la Mar Chiquita de Agustina estando inundada con el agua llegando a los techos de las casas de campo hoy se encuentra totalmente seca y con los pejerreyes boqueando y muriendo por falta de agua y oxígeno, tal es así que los guías levantaron campamento y se fueron a distintas lagunas, una de las que picó en punta este año con excelente pesca es la Rovea también conocida como La Soraida, El Caño, La Emilia, Campo Brahn, o De Mian. En nuestro programa de TV Nº 717 de esta semana te mostramos todo lo comentado en esta nota, la que podes ver a través de nuestra página www.semanario pescador.com.ar o en nuestro canal de YouTube. Entérate además del más completo informe del pique en nuestro programa radial por FM Simple 97.3 Mhz todos los días jueves de 20 a 22 horas, siempre con la conducción de Luis María Bruno, y como ya es costumbre con toda la información del pique a través de relevamientos propios y de calificados corresponsales y especialistas como Horacio Palacios y Jorge Alberto Robson, además de Horacio Pascuariello, de Crónica Pesca; Wilmar Merino, de Viva la Pesca diario Popular y columnista de revista Weekend; el Profesor Diego Araujo, del partido de la costa de Pescando en AM; Jorge Virgilio, desde Tandil y de Planeta pesca Radio; Daniel Console, del Diario Oral del Pescador; y Daniel Rodríguez, del portal Sentí y columnista de revista Weekend. Para contactarse con el Semanario del Pescador, comunicarse al teléfono (03489) 15-662887 o a través de www.semanariopescador.com.ar

Luis Maria Bruno. Foto nota revista Weekend.



Semanario del Pescador:

Ingresando en el recambio de temporada

Por Luis María Bruno

