P U B L I C



Es un trastorno que padece entre el 3 y el 5% de la población, pero los especialistas concuerdan en que la dislexia nada tiene que ver con la inteligencia La Asociación de Dislexia y Familia (DisFam) entiende que se trata de un trastorno del aprendizaje de la lectoescritura, de carácter persistente y específico, que se da en niños que no presentan ningún hándicap físico, psíquico ni sociocultural y cuyo origen parece derivar de una alteración del neurodesarrollo. Rosamarina Álvarez, coordinadora del equipo de Psicopedagogía del Hospital de Clínicas, explicó a TN que "la dislexia no es un problema de inteligencia" sino una "disfunción neurobiológica" que afecta entre el 3 y el 5 por ciento de la población. Poco y nada tiene que ver con un problema emocional. Para la DisFam, los disléxicos manifiestan de forma característica dificultades para recitar el alfabeto, denominar letras, realizar rimas simples y para analizar o clasificar los sonidos. "Además, la lectura se caracteriza por las omisiones, sustituciones, distorsiones, inversiones o adicciones, lentitud, vacilaciones, problemas de seguimiento visual y déficit en la comprensión", detalla la entidad en su sitio web oficial. Álvarez considera que para el chico con dislexia, todo se hace un poco cuesta arriba porque la lectura y la escritura son cosas con las que se va a enfrentar toda la vida pero que puede aprender a compensar muy bien. "Estamos ante una persona que ante un escrito, no encuentra ninguna representación. Es como intentar leer un idioma totalmente desconocido que para él no tiene lógica, no lo puede descifrar", dijo a TN Marina Croceri, quien acompaña a Álvarez en su labor dentro del Hospital de Clínicas. Otra de las integrantes del equipo, llamada Patricia Pasqua, postula que es necesario darle al chico algunos conocimientos sistemáticos sobre lenguaje, lectura y escritura, y que hay que prestar atención a los progresos en el jardín, porque los síntomas se presentan desde muy temprana edad. "Hay que aprender a manejar la presión que los padres ponen en el chico cuando pasa el tiempo y no aprende a leer y escribir. También lo dispuestos que están a pedir ayuda, porque muchas veces se escudan en otras capacidades y le restan importancia", complementó Croceri. Dependiendo de la edad, el chico necesitará herramientas diferentes. De 4° en adelante, una maestra integradora; pero si se detecta antes de eso, es fundamental la labor de un/a psicopedagogo/a. Para quienes no lo saben, la cantante Thalía tiene dislexia y gracias a un severo tratamiento logró convivir con ella, aunque la afectó a nivel personal y profesional.



Dislexia

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: