Así lo manifestaron especialistas del Hospital de Clínicas, ante el alerta por el caso de Sarampión emitido por el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires El día viernes 28 de marzo de 2018 el laboratorio de referencia de la Ciudad confirmó un caso de sarampión en una beba de 8 meses, residente en la Ciudad de Buenos Aires, sin antecedentes de viaje. El día viernes 28 de marzo de 2018 el laboratorio de referencia de la Ciudad confirmó un caso de sarampión en una beba de 8 meses, residente en la Ciudad de Buenos Aires, sin antecedentes de viaje. Al respecto, los profesionales de la División Infectología del Hospital de Clínicas afirman que la única forma de prevenir la enfermedad es mediante la vacunación adecuada, que consiste en la vacuna triple viral incluida en el calendario nacional gratuito y obligatorio. "Ésta debe aplicarse en cualquier hospital o centro asistencial a los 12 meses de vida y al ingreso escolar (5 o 6 años), pero dada la situación actual también recomendamos que se vacune el personal de salud, los viajeros, y a quienes estén en contacto con niños y adultos inmunosuprimidos o con menores de un año que aún no pueden ser vacunados", puntualizan. Ante esta situación, sumada a la importante circulación del virus de sarampión en países de América y el resto del mundo y el tránsito de personas desde y hacia esos países actualmente afectados, el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires emitió un boletín de alerta epidemiológico. El mismo, sostiene que en la región de las Américas, durante el año 2017 cuatro países notificaron casos de sarampión. En el año 2018, 9 países confirmaron casos. En Venezuela se encuentra en desarrollo un brote que desde la semana epidemiológica (SE) 26 de 2017. Hasta la SE 7 de 2018 se notificaron y confirmaron 886 casos. En Brasil y Colombia se confirmaron casos en personas procedentes de Venezuela. El Sarampión es una enfermedad viral aguda, potencialmente grave, transmisible y extremadamente contagiosa. Sus síntomas suelen ser: fiebre alta, secreción nasal, tos, conjuntivitis, manchas blancas en la boca y manchas rojas en la piel. Se transmite fundamentalmente de persona a persona, por diseminación de gotitas a través del aire. La presencia de aerosoles permite la transmisión aérea en lugares cerrados (consultorios e internaciones) hasta dos horas después. El período de incubación es de 10 días (7 a 18), desde la exposición hasta el comienzo de la fiebre, y 14 días hasta el inicio de la erupción En el documento elaborado por dicho Ministerio figuran también las recomendaciones para viajeros: *Verificar esquema de vacunación completo para la edad según Calendario Nacional de Vacunación. De no contar con las 2 dosis recomendadas, la vacuna debe ser aplicada mínimo 15 días antes del viaje. *Los niños de 6 a 11 meses que viajen a áreas de circulación viral activa, deben recibir una dosis de vacuna triple viral. Esta dosis no debe ser tenida en cuenta como esquema de vacunación. Se administrarán las dosis correspondientes al Calendario Nacional de Vacunación al año de vida y al ingreso escolar. En caso de verificar la aparición de fiebre y erupción cutánea durante el viaje o dentro de las tres semanas del regreso, consultar inmediatamente al médico informando el antecedente de viaje. No concurrir a lugares públicos hasta obtener el alta médica. Contacto de prensa: Comunicación Institucional del Hospital de Clínicas. (011)5950-8622/23- Martin Gagliano: 15-36120126 -Fidel Fourcade: 1169558027







Caso de Sarampión:

"Lo importante es mantener el calendario de vacunación al día"

