Los médicos del Hospital San José no pararon y se reunieron con Abella

NOTICIA RELACIONADA: Un problema con más de 25 años La discordia se produjo a partir que el Municipio blanqueara las sumas no remunerativas que conformaban el salario de los profesionales de la salud. Tras el encuentro con el Intendente, se acordaron nuevas reuniones por cada Servicio para ir resolviendo las diferencias por especialidad y los casos puntuales donde la medida haya generado una reducción salarial. Ayer por la mañana tuvo lugar la reunión programada entre el intendente Abella y los jefes de los distintos servicios médicos del Hospital Municipal San José quienes decidieron suspender las medidas de fuerza que habían anunciado en las últimas horas. Fuentes oficiales señalaron que Abella, junto a la jefa de Gabinete, Mariela Schvartz; el secretario de Salud, Ernesto Meiraldi; y la directora General de Recursos Humanos, Romina Vulich, escucharon a los profesionales y les explicaron los alcances de estos cambios y los beneficios que tendrán, que se notarán sobre todo en el aguinaldo y al momento de jubilarse. Luego que los médicos escucharan los beneficios que traerá para ellos el "blanqueo" de cifras no remunerativas que recibían hasta el mes pasado y que en la mayoría de los casos representaban más de un 50% de sus haberes, se acordó avanzar en reuniones con cada sector del hospital para ir resolviendo los casos puntuales donde esta medida haya generado una reducción salarial. "Esta medida (de blanqueo) se tomó a pedido de los médicos, que durante 20 años cobraron cifras no remunerativas en sus salarios. Se trata de un gran cambio que entendemos beneficia tanto a los médicos como a los vecinos de la ciudad que queremos que cada día reciban un mejor servicio médico", explicaron desde el Municipio y destacaron: "esto es un cambio para seguir mejorando la calidad de atención de nuestro hospital y nuestro sistema de salud. Estamos dispuestos a dialogar con cada servicio médico para poder solucionar cualquier situación que se genere". TENSION PREVIA Ayer por la mañana, se produjo un intenso intercambio de opiniones entre el Secretario de Salud Ernesto Meiraldi y la Dra. Alejandra Pavese, mientras los médicos del Hospital San José esperaban al Intendente Abella para iniciar la reunión. Eran cerca de las 8:45, cuando llegó el Secretario de Salud se encontró ya con la mayoría de los médicos jefe de los diferentes servicios del Hospital esperando en la explanada del Palacio Municipal y, luego de los saludos de cortesía, Pavese preguntó al Secretario si tenía noticias del Intendente. Meiraldi dijo que Abella estaba en el hospital, cerciorándose si el paro se había efectivizado o no y que debería estar por llegar. Ahí surgió el primer desacuerdo, dado que Pavese le dijo que tal como lo había solicitado el Ejecutivo, el paro de actividades programadas se había levantado a cambio de concretar la reunión que tendrían ese día y para lo cual estaban esperando desde las 8:30. Meiraldi contestó que sí había paro, que nadie estaba trabajando. Pavese replicó explicando que el paro se había levantado, y si no había nadie trabajando era porque estaban ahí, esperando ingresar a la reunión. Mientras tenía lugar el intercambio, llegó al lugar el concejal Axel Cantlon (UV Más Campana) quien saludó a los presentes en general, y en particular a Pavese, quien integró su lista de concejales en las últimas elecciones. "Ya lo hablamos: no metamos la política en el medio", empezó a decir Meiraldi ya un poco más exaltado, tal vez infiriendo que la presencia de Cantlon no era casual. Cantlon siguió su camino, y Pavese le dijo a Meiraldi: "Ustedes son los que mezclaron la política en este tema. Vinimos (a la reunión) y nos traicionaron. Cantlon está ingresando a su trabajo en el Concejo Deliberante, nada más", a lo que Meiraldi asintió, pero aun así sostuvo su postura en cuanto a separar la política del conflicto salarial. "Tendría que haber esperado a que Cantlon se vaya para seguir diciendo lo que pienso. Ahora se fue y lo sostengo. No mezclen la política en esto". Fue entonces que Pavese le recriminó a Meiraldi que "eran ellos" los que mezclaban la política y que los médicos habían sido víctimas de una operación de municipio en los medios, exponiéndolos frente a la sociedad campanense. En ese sentido, Pavese aseguró que "trolls" del municipio habían filtrado la imagen de por lo menos 2 recibos de sueldo de los profesionales del Hospital al portal anónimo de Facebook "Luis Paolo Costa", y que el esposo de una integrante del staff de la oficina de Personal del municipio había realizado comentarios en las redes sociales con información sensible; además de recriminarle los términos de la solicitada publicada en este medio en su edición de ayer. Minutos antes, en diálogo con La Auténtica Defensa, Pavese comentó: "No sé si voy a entrar a la reunión. Ya me hicieron llorar una vez. No me perdonan que haya sido candidata a concejal". INJUSTICIAS Y ACOMODOS Durante la primera sesión del HCD del año, el blanqueo de las sumas no remunerativas en los salarios de los médicos del Hospital San José también estuvo presente. Anoche, el concejal Felix Reynoso (FVP) pidió la palabra para decir que luego de 37 años de trabajo en la institución, para decir sabía de "injusticias y acomodos" y de "cargos que ya tendrían que haberse jubilado y no se jubilan". "Conozco bien la problemática y creo que se han confundido. Me informan que hoy a la tarde que los comentarios del Facebook son ‘los médicos del hospital perjudican a los ciudadanos, toman mate, y ganan 60 mil pesos por mes’. Creo que tendríamos que tener cuidado, o por lo menos el mensaje que tenemos que tener en este tipo de cosas es que ojalá este gobierno encuentre la solución (de un problema) que durante tantos años, repito: 37 años estuve en el hospital, nunca fue contemplada. Sé y estoy informado que las conversaciones se encaminan hacia ese destino pero no puedo dejar pasar que se diga que los médicos del Hospital San José traicionan a los ciudadanos de Campana, que en un Hospital Municipal se gana más que en uno Provincial. Y precisamente por eso estamos orgullosos que el Hospital sea municipal, y por eso mismo lo defendemos. Quería expresar esto en esta reunión sin entrar en otros detalles. ¿Qué pasaría si los médicos piden que se nos diga cuánto gana un Secretario y qué bonificaciones tienen por experiencia adquirida. Y que se publique. Entonces veremos quien trabaja, quien no trabaja, qué hace y qué no hace…" dijo el Dr. Reynoso.

EN EL HOSPITAL. ABELLA, EN DIÁLOGO CON LOS DIRECTORES DEL NOSOCOMIO Y EL SECRETARIO DE SALUD.





MALESTAR. La previa de la reunión con el Intendente generó asperezas. Luego hubo acuerdo en seguir dialogando para revisar el “blanqueo" por Servicios.

Los profesionales de la salud del Hospital llamaron a un paro: ULTIMO MOMENTO: La medida no prosperó, tras una reunión con el Intendente fue descartada. . Es por las pérdidas que sufrieron en la última liquidación salarial ... https://t.co/U1PAP7aSFw — La Autentica Defensa (@LADdigital) 5 de abril de 2018

