Un problema con más de 25 años

NOTICIA RELACIONADA: Los médicos del Hospital San José no pararon y se reunieron con Abella En la antesala de la reunión de los médicos del Hospital San José con el Ejecutivo municipal, el Dr. Luis de la Canal comentó a LAD su mirada sobre el conflicto. Además, deslizó que en el hospital de Zárate faltan 10 de las 18 vacunas del calendario provincial obligatorio. "Históricamente, hablamos de más de 25 años que yo estoy en el Hospital San José, tenemos un sueldo que se paga en blanco, y una parte que se paga en negro. A pedido nuestro, esta gestión hizo que eso que iba en negro pase a blanco. Y cuando pasó a blanco tuvimos una reducción importante del sueldo: algunos el 30%, otros el 20%, o el 10%. Lo que reclamamos es que se nos restituya lo que se nos quitó. Simplemente eso", comentó el Dr. Luis de la Canal sobre el conflicto que los profesionales del HMSJ sostienen con el Ejecutivo. -¿Y por qué la diferencia de porcentajes? -Somos médicos, odontólogos, personal de laboratorio… distintos profesionales. Y todos tienen una problemática distinta. -¿Es usual en la salud pública cobrar una parte en negro? -No es usual. Acá, en Campana, viene de arrastre. Hace años. El sueldo básico que tiene el empleado municipal de Campana es muy bajo: son más o menos 13 mil pesos mensuales. Entonces, un médico que tiene una actividad quirúrgica o con una aparatología médica, por esa cifra no conseguís a nadie que venga a trabajar al hospital. Entonces, se empezó a pagar un adicional por horas extras. Después, por otras tareas, va otro adicional. Y así, se va completando un sueldo más o menos lógico. Al pasar esos adicionales al blanco -que es un beneficio porque eso forma parte del aguinaldo o computa para la jubilación- hubo una quita: vos ganabas 20, y pasaste a ganar 15. Y ese es problema que tenemos. -¿Puede ser también que haya una discusión respecto a algunas guardias pasivas? -Sí, existen guardias pasivas para la parte quirúrgica. Los anestesistas, el ayudante de cirugía, los traumatólogos… Todo eso estaba en negro. Ahora pasa en blanco pero con una disminución. Entonces el profesional se ve afectado en su salario. -Entonces, esta circunstancia se daría sólo en Campana y se viene arrastrando… -Se viene arrastrando ante la imposibilidad de aumentar el básico, que es similar para todos los empleados municipales. Mientras que la actividad del médico se va complejizando y entonces necesitan pagarle de otra manera: con horas extra que se pagan en negro, guardias pasivas que se pagan en negro, o adicionales que se pagan en negro. Y no es lo normal. -Comparando con el Hospital de Zárate, que es provincial ¿Cómo es la remuneración del Hospital de Campana? ¿Están mejor o peor? -Tal vez su pregunta surja a partir de lo que dice la solicitada que el Ejecutivo publicó en su diario hoy… Nosotros no tenemos que compararnos con los peores. Tenemos que compararnos con los mejores. Si nos comparamos con Zárate, a lo mejor el hospital provincial tiene sueldos más bajos. Y así está: no consigue cubrir guardias, por ejemplo. Yo soy el jefe de Tocogineco, y tenemos que derivar a los pacientes de Zárate porque esa especialidad no tiene guardia. No tienen anestesista… Es decir, no tenemos que compararnos con lo que va en decadencia, que es la salud provincial. Por ejemplo, tenemos un calendario de vacunación de 18 vacunas obligatorias y en Zárate están faltando 10. Mientras que en Campana tampoco se llegan a cubrir todas, pero la mayoría están. Pero no tenemos que compararnos siempre con lo peor. Ahora está de moda hablar bien de Finlandia… ¿cuánto gana un jefe de servicio o un médico de guardia en Finlandia?.

ARRASTRE. Luis de la Canal dijo que hace más de 25 años que en el hospital se pagaban adicionales en negro.



Un problema con más de 25 años

