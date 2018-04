HCD: Sin consenso, las comisiones quedaron como propuso Cambiemos

P U B L I C





COMISIONES: ASÍ QUEDARON Legislación y Seguridad: Cambiemos (3), PJ-UC (1), UVMC (1) y FR (1). Presupuesto, Hacienda y Desarrollo Económico: Cambiemos (3), PJ-UC (2) y UVMC (1). Obras Públicas: Cambiemos (3), PJ-UC (2) y UVMC (1). Salud y Medio Ambiente: Cambiemos (2), PJ-UC (2), UVMC (1) y FR (1). Cultura y Educación: Cambiemos (2), PJ-UC (2), UVMC (1) y FR (1). Derechos Humano, Minoridad y Familia: Cambiemos (2), PJ-UC (2), UVMC (1) y FR (1). Con polémica por la forma de votación y varios pases de facturas en el debate, finalmente el oficialismo logró imponer su fórmula y tendrá tres representantes en cada una de las tres principales comisiones. En una reunión caliente, con chicanas, pases de factura y polémica por la forma en que se definió la conformación de las comisiones internas, el Concejo Deliberante desarrolló ayer su primera sesión ordinaria del año y el saldo terminó siendo positivo para el oficialismo: es que las comisiones quedarán integradas tal como lo propuso Cambiemos y, además, se logró la aprobación sobre tablas de cinco proyectos de ordenanza enviados por el Departamento Ejecutivo para convalidar convenios con la Provincia de Buenos Aires (ver aparte). La sesión se inició con la jura de dos nuevos concejales (Alejandra Dip y Sebastián "Pochito" Sánchez reemplazaron a Romina Carrizo y Rubén Romano en el bloque PJ-UC) y la utilización de la Banca Abierta por parte de una vecina de la zona Costanera para reclamar contra la intimación que recibió junto a otras siete familias para desalojar ese sector. Después llegó el plato fuerte: la definición de cómo quedarían conformadas las comisiones internas. El juego lo abrió Carlos Cazador (Cambiemos), quien lamentó que haya sido rechazada la idea de llevar a 9 los integrantes de cada comisión y posteriormente brindó la propuesta del oficialismo luego de recordar que Cambiemos es la primera minoría del HCD y triunfó en las últimas dos elecciones. Entonces explicó que el su bancada proponía tener tres representantes en cada una de las tres comisiones más importantes: Legislación y Seguridad; Presupuesto, Hacienda y Desarrollo Económico; y Obras Públicas. Esta era "la cuestión" a resolver, dado que todo el cuerpo coincidió en cómo conformar las de Salud y Medio Ambiente; Derechos Humanos, Minoridad y Familia; y Cultura y Educación (2 integrantes de Cambiemos; 2 del PJ-UC; 1 de UV Más Campana; 1 del Frente Renovador). Luego, Carlos Gómez (UVMC) elevó la propuesta de su bloque, que prácticamente no modificaba la de Cambiemos (retiraba al FR de Legislación y le daba ese lugar al PJ-UC; y cambiaba algunas presidencias) y que, según el edil, expresaba "la proporcionalidad" de las últimas elecciones. La respuesta del bloque PJ-UC llegó de parte de Soledad Calle, quien remarcó que en la última elección, "el 59% de los vecinos optaron por alternativas opositoras" y que así "se conformó una nueva mayoría que no le pertenece a nadie". Por eso propuso que las tres comisiones principales se conformen de manera equitativa entre Cambiemos, PJ-UC y UVMC, con dos representantes de cada uno. "En las comisiones se definen los proyectos del oficialismo, pero también los de la oposición", sostuvo en un guiño a Axel Cantlon, cuyo bloque ganaba representación con esa propuesta. Y el edil de la UVMC recogió el guante y rechazó eso, aunque aseguró: "Vamos a garantizar el tratamiento de todos los temas a favor de los vecinos y en defensa del Municipio". Pero después, calentó la sesión al apuntar directamente contra el bloque PJ-UC: "Agradezco las concesiones hacia nuestro espacio, pero mi abuela decía que cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía", afirmó Cantlon, antes de decir que el bloque peronista no necesitaba de su apoyo, dado que ya había sabido hacer alianzas con Cambiemos: "Estos espacios que dicen pelear contra el capital y los poderosos son los mismos que le entregaron las tierras del Puerto de Frutos a Techint". A partir de allí, la sesión se crispó y el Presidente del HCD, Sergio Roses, tuvo dificultades para conducirla. Colella intentó un discurso más conciliador ("La voluntad popular decidió que no haya mayorías absolutas y nosotros tenemos que acompañar eso"), pero en el final no pudo evitar responderle a Cantlon: "No podés garantizar nada porque Cambiemos se está quedando con el poder de decisión", dijo, antes de recordar otras situaciones en las que la UVMC favoreció a Cambiemos. Cazador volvió a tomar la palabra y cuestionó al peronismo: "Sólo quieren la mayoría para ponerle trabas al gobierno municipal". Le siguió Calle, quien discutió con Roses, que en el intercambio por las "reglas" del debate, del que ya participaban todos sin siquiera pedir la palabra, hasta amenazó con levantar la sesión. Finalmente, la Presidente del bloque PJ-UC aseguró que se estaba "entregando la voluntad popular" con la conformación propuesta por Cambiemos. "Los opositores somos mayoría, qué importa si entramos en 2015 o 2017", remarcó. A continuación, Roses puso a consideración las tres propuestas: la de Cambiemos recibió los 9 votos de su bloque; la de la UVMC, los 3 de su bancada; y la del PJ-UC, 8 en total (siete propios más Colella). Sólo se votó por la afirmativa y, así, Roses estableció que la propuesta aprobada era la de Cambiemos. Esto generó una intensa reacción de Calle, que señaló que "ninguna moción fue aprobada", dado que ninguna había obtenido más votos positivos que negativos (que nunca fueron solicitados, en realidad). Y aunque todo se desordenó y hubo un intento de cuarto intermedio, el cuestionamiento de la edil no fue analizado, más allá que Calle intentó retomarlo más adelante. Voces experimentadas que se encontraban dentro del Salón Blanco no sabían precisar cómo debió haber sido la definición ante el escenario que se planteó, mientras que desde las bancadas peronistas insistieron con que el modo elegido por Roses fue decidido para esconder "el pacto Cantlon-Cambiemos".

UN ARRANQUE MOVIDO. La primera Sesión Ordinaria del año del Honorable Concejo Deliberante no estuvo excenta de polémicas y abiertas discusiones. CINCO PROYECTOS SOBRE TABLAS En la sesión de ayer se trataron sobre tablas cinco proyectos a pedido del bloque Cambiemos. Y aunque la oposición volvió a cuestionar la urgencia planteada por el oficialismo y la falta de tiempo para estudiarlos, acompañó esa moción. "No vamos a poner palos en la rueda", coincidieron. Así se aprobaron cinco proyectos de ordenanza del Departamento Ejecutivo que convalidan convenios con la Provincia de Buenos Aires para: "Revitalización del Paseo Costanero", "Carpeta asfáltica de la calle Castilla desde O`Higgins hasta Ascasubi", "Terminaciones de Obra en Nuevo Registro Civil", "Carpetas asfálticas en barrio Villanueva" (27 cuadras) y "Colocación de carpeta asfáltica en calles del barrio" San Jacinto (25 cuadras). Los cinco expedientes fueron aprobados por unanimidad, a excepción del referido al nuevo edificio del Registro Civil. El bloque UVMC (se abstuvo) cuestionó la falta de detalles, el monto a destinar ($3 millones) y también a la empresa adjudicataria: "Es Maderera del Sol, a la que no conocemos por su tarea y contra la que tenemos una denuncia penal por el robo de carteles nuestros en la última campaña electoral", afirmó Cantlon. En tanto, el expediente "Revitalización del Paseo Costanero" sí fue aprobado por unanimidad, aunque desde la oposición criticaron que no existan detalles del "proyecto madre" en el que están incluidas las obras de mejoras al sector que propone este convenio ahora convalidado por el HCD.

HCD: Sin consenso, las comisiones quedaron como propuso Cambiemos

