La palabra alcohol proviene del árabe "al-khul" que significa espíritu come-cuerpo. A muchos nos ha tocado observar el cambio absoluto que opera el alcohol en el carácter de nuestros seres queridos y la importancia que tuvo en la dominación europea en los territorios en dónde los aborígenes no lo consumían sino como bebida ritualística sagrada. En la química la sustancia se utiliza para exaltar la esencia de los perfumes y en la alquimia, para la combustión. Hace poco estuvo de moda quemar con alcohol a las mujeres y varios fueron los casos de femicidios en el que ardimos como brujas del medioevo. Eduardo Vázquez, responsable por dar el puntapié inicial a la moda macabra, ex Callejeros, mató a Wanda Taddei en el 2012 y hoy cumple prisión perpetua. ¿Qué efectos produce el alcohol en el alma humana? Los islámicos lo tienen prohibido y no por eso son menos violentos que los demás pueblos. Ya sabemos que en el organismo produce un aletargamiento progresivo de los reflejos. Avalarlo como conector social lo sobrestima. Negar su poder celebrador lo demoniza. Ofrecerlo a los jóvenes retarda su madurez y acelera el deterioro neuronal. Está en nosotros, los adultos, consumirlo con cautela, no poniendo en riesgo a quienes transportamos, amamos y cuidamos mientras estamos sobrios.

Fabiana Daversa www.fabianadaversa.com



Desde el Estribo:

Alcohol

Por Fabiana Daversa

