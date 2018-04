En un acto realizado en el salón principal del propio cuartel los 15 inscriptos participaron de una charla junto con sus padres. "El próximo llamado es para que arranquen las clases", aseguró Jonathan Craviotto, subdirector. Días atrás se realizó en el cuartel de Bomberos de nuestra ciudad la presentación de la nueva conducción de la Escuela de Cadetes de bomberos 4 de septiembre. Se incorporaron 15 de 30 que se postularon. "No tenemos estructura para tantos chicos, hay cuarteles que tienen hasta 60 cadetes, nosotros con este número y una orden de jefe de cuerpo se decidió así", aclaró Jonathan Craviotto, Subdirector. Actualmente, la escuela de Cadetes local está a cargo de Juan Domingo Aguilar, quien está suplantando a Marcelo Comezaña, quien está en el Sur. Tiene 60 años y desde hace 52 años está relacionado con los bomberos voluntarios. En diálogo con los medios aseguró "si bien la escuela siempre funciona muy bien, capacitamos con todo lo que más podemos de acuerdo a las intervenciones que tenga el cuerpo activo en la ciudad, por ejemplo rescate vehiculares, accidentes en vía pública o incendios". Carlos Gómez, Leandro Martínez y Adrián Rodríguez son los nuevos instructores junto a Norma Panelli. "Fui uno de los fundadores de la escuela de cadetes. Campana es uno de los cuarteles más difíciles operativamente, tenemos muchas salidas, más de diez intervenciones por día. Tomar esta responsabilidad de tener menores a cargo es un orgullo para capacitar en esta tarea compleja", comentó Gómez. A su turno Craviotto agregó "vamos a dar lo mejor, hay que enfrentarnos con la realidad bastante difícil, la experiencia se adquiere día a día. El próximo llamado es para que arranquen las clases". Leandro tiene 22 años, hace cinco años es bombero voluntario, entró a la Escuela de Cadetes a los quince "todos los que estamos acá dentro somos apasionados de lo que hacemos. Ser cadete lleva a ser una persona especial dentro de la sociedad, es una responsabilidad muy grande de ser buen ciudadano, buen padre, hijo. Nosotros cuidamos también nuestra vida ya que tenemos una familia atrás". La charla con las familias fue guiada por Norma Panelli, Ingeniera en seguridad ambiental, Licenciada en Seguridad e Higiene y gestora integral del desastre. Además es madrina e instructora de la Escuela de Cadetes quien apuntó "bregamos por tener una gestión en la capacitación de los chicos, no sólo tiene que ver con las cosas técnicas sino con los valores y la emocionalidad de la persona, con cómo se comparta". Hace una diferencia con la actividad del bombero cómo fue evolucionando y destaca; "antes era puro corazón, ahora cada vez que actúa un bombero nuestro es espectacular. Queremos mantener, enaltecer o elevar esta actividad y que se tengan todos los complementos nuevos de una gestión". Los nuevos componentes de la escuela trabajarán asumiendo un compromiso basado en las 4 "C": CAPACITADOS en el mejor nivel, en un ámbito de CAMAREDERIA, enseñándoles desde los cimientos que la CONDUCTA tanto en el cuartel, como en su vida deberá ser intachable; y apoyándolos para que desarrollen su CONFIANZA como ciudadanos y servidores. En el cierre de la charla se habla de la tarea del bombero como multifuncional, hay momentos donde hay tareas de policía, de guardia, de psicólogos, de asistencia social. También se colabora con distintas fuerzas y se tiene actualización en las capacitaciones ya sea con Prefectura, Policía Local, Policía Federal, tanto de las distintas empresas como del Comité Zonal.

La Escuela de Cadetes "4 de Septiembre" presentó los nuevos instructores

