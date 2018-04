Honda Motor de Argentina celebra su 40º Aniversario de presencia en el país

Con el foco puesto en el crecimiento, desarrollo continuo, producción, inversiones y apuesta al país, la compañía cumple 40 años de operaciones ininterrumpidas y presenta su logo aniversario. Honda Motor de Argentina desembarcó en el año 1978 en Argentina y, desde sus inicios, demostró tener espíritu pujante e innovador y un fuerte compromiso con el país que se materializó en un lema muy revelador por aquellos años: "Una compañía que vino para quedarse". Hoy, después de 4 décadas de trabajo ininterrumpido, refuerza su apuesta de crecimiento, desarrollo y expansión. En sus comienzos, las actividades se basaban en la distribución y comercialización de autos, motos y productos de fuerza. Fiel con su compromiso por la Argentina y con el sueño de comenzar a producir localmente, en el año 2006 la compañía inauguró su primera planta productiva de motos en la ciudad de Florencio Varela. Un año después de este importante hito, Honda volvió a ratificar su rol en el mercado nacional al anunciar el desarrollo de una planta automotriz en la ciudad de Campana, la cual fue inaugurada oficialmente en 2011 destinada a la fabricación de automóviles y autopartes de diversos modelos para el mercado local y de exportación. La planta de Honda en Campana es la planta automotriz Nº 24 de la compañía a nivel mundial, y con su apertura, la Argentina se incorporó al selecto grupo de los 17 países en el mundo que producen automóviles Honda. Cuenta con el ciclo productivo completo, que incluye las áreas de estampado, soldadura, inyección plástica, pintura, línea de motores y ensamblado final. Este modelo productivo adoptado en la Planta de Argentina garantiza los estándares de calidad característicos de la compañía a nivel mundial. Luego de fuertes inversiones a lo largo de los años, actualmente se producen allí 9 modelos de motocicletas en dos líneas de producción y tres versiones de la HR-V, logrando abastecer al mercado local y de exportación con este modelo que posee una gran demanda e interés. "Este es un año muy importante para Honda Motor de Argentina, no solo por el camino recorrido en estos 40 años, fruto del trabajo, compromiso y apuesta al país, sino también por todos los proyectos y desafíos que tenemos por delante", sostiene Martín De Gaetani, Gerente Senior de Relaciones Institucionales de Honda. Desde su llegada, el foco de la compañía siempre estuvo orientado a la calidad de los productos en cada uno de sus vehículos, como así también a la atención y satisfacción del cliente y sus necesidades. Por ello, en el año de su 40º Aniversario, el objetivo de la compañía será dotar de nuevos modelos tanto de motos como de autos al mercado nacional, todos ellos con las últimas novedades, con la máxima seguridad, calidad y tecnología. Puntualmente en la división dos ruedas, el foco estará puesto en superar las 160.000 unidades de producción local en Campana y ofrecer a los clientes el más variado portfolio de modelos, apoyados también en la ampliación de la gama de alta cilindrada. En materia de automóviles la estrategia del año será fortalecer cada vez más el line up de vehículos para ofrecer a los clientes una variada y completa gama, con las últimas novedades a nivel mundial. "Estamos muy orgullosos de cumplir 40 años de operaciones ininterrumpidas en Argentina; y lo celebramos sumando a nuestra identidad visual un nuevo logo de Aniversario", afirma Martín De Gaetani. "Más que nunca se mantiene vigente nuestro compromiso con el país, con la calidad de nuestros productos, con la innovación, con cumplir con las exigencias de nuestros clientes y con el aporte y colaboración hacia la comunidad en su conjunto", agrega De Gaetani. Desde hace 40 años la fuerza motriz del crecimiento de Honda en Argentina ha sido su filosofía corporativa que involucra a todos los aspectos de la compañía, no sólo aquellos vinculados con la producción y comercialización de productos, sino también con el respeto por sus empleados, el entorno social en donde desarrolla sus operaciones y la búsqueda permanente de los más altos estándares de calidad, gestión y atención al cliente.





