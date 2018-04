Los 27 participantes se dividieron en seis zonas. Villa Dálmine jugará en esa primera fase con Morón, Flandria y Juventud Unida de Gualeguaychú. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) realizó el sorteo de la primera fase del Torneo de Juveniles del Nacional B que comenzará el próximo 28 de abril y del que estará participando Villa Dálmine en este 2018. En esta primera fase, los chicos del Violeta integrarán la Zona 3 junto a Deportivo Morón, Flandria y Juventud Unida de Gualeguyachú. Y para avanzar a la zona campeonato deberán terminar en la primera posición o ser uno de los dos mejores segundos, siempre de la General. Entonces, en dicha Zona Campeonato competirán ocho instituciones que se dividirán en dos grupos. Concluida esta etapa, quedará definido qué equipos de cada categoría disputarán las finales por el título de su respectiva División (de Cuarta a Novena). Las seis zonas en las que fueron divididos inicialmente los 27 participantes son: Zona 1: Agropecuario, Camioneros, Atlético de Rafaela, Instituto y Sarmiento. Zona 2: Aldosivi, Los Andes, Nueva Chicago y Quilmes. Zona 3: Deportivo Morón, Flandria, Juv. Unida (G) y Villa Dálmine. Zona 4: All Boys, Almagro, Brown (A), Ferro Carril Oeste y Almirante Brown. Zona 5: Maipú (Mendoza), Estudiantes (San Luis), Estudiantes (Río IV), Gimnasia (Mendoza) e Independiente Rivadavia (Mendoza). Zona 6: Boca Unidos (Corrientes), Chaco For Ever (Chaco), Crucero del Norte (Misiones) y Sarmiento (Resistencia). Los equipos que no clasifiquen a la Zona Campeonato tras la primera fase jugarán un torneo cuyo formato aún resta definir por AFA.



Fútbol Juvenil:

Se sortearon las zonas del Torneo del Nacional B

