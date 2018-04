Anoche igualó 0-0 por la segunda fecha del Grupo D. En tanto, Estudiantes perdió en La Plata ante Santos. El miércoles, Boca había superado a Junior como local. Anoche, River Plate no pasó del empate sin goles como local con Independiente Santa Fe, de Colombia, en partido de la segunda fecha del Grupo D de la Copa Libertadores de América. El encuentro se jugó en el estadio Monumental de Núñez, contó con el arbitraje del chileno Julio Basculán y completó la segunda jornada de la zona, luego de la victoria que Flamengo cosechó en Ecuador ante Emelec, el pasado 14 de marzo, por 2 a 1. El repliegue inicial del equipo colombiano (que pasó dos instancias para meterse en la fase de grupos) le permitió a River el dominio del balón y el adelanto territorial, pero la falta de movilidad de sus volantes le restó posibilidades ciertas de llegar con riesgo al arco de Robinson Zapata. Independiente Santa Fe, con el orden de un 4-4-2 rígido, se recostó en la comodidad del 0 a 0 y apenas insinuó en el campo contrario. Además, aprovechó la falta de eficacia del Millonario para liquidar las escasas oportunidades que creó (Lucas Pratto tuvo la más clara en la segunda parte). De esta manera, en el Grupo D manda Flamengo con 4 puntos, mientras que River Plate e Independiente Santa Fe suman 2. Las posiciones las cierra Emelec con 1. El próximo compromiso del equipo de Marcelo Gallardo será el jueves 19 de abril cuando River visite a Emelec en Ecuador. PERDIÓ ESTUDIANTES. Por la tercera fecha del Grupo F, Estudiantes de La Plata cayó anoche como local por 1-0 frente al Santos de Brasil. De esta manera, el Pincha resignó el liderazgo a manos del conjunto paulista, que acumula 6 unidades. Por detrás se ubican Estudiantes (4), Real Garcilaso de Perú (4) y Nacional de Uruguay (2). El conjunto de La Plata recién volverá a jugar por Copa Libertadores el martes 24 de abril frente al Santos en Brasil. TRIUNFO DE BOCA. Con gol de Cristian Pavón a los 27 de la primera parte, Boca Juniors venció el miércoles a Junior de Colombia como local por la segunda fecha del Grupo H. Con estos tres puntos, el Xeneize llegó a 4 unidades y se ubica como escolta del Palmeiras (6), que venció 2-0 a Alianza Lima el martes. El conjunto peruano es tercero con un punto, mientras que Junior se ubica en la última colocación sin unidades. La próxima presentación del equipo conducido por Guillermo Barros Schelotto será el miércoles 11 como visitante frente a Palmeiras. NADA PARA TUCUMÁN. Por la segunda fecha del Grupo C, Atlético Tucumán perdió el miércoles frente a Peñarol por 3-1 en un partido disputado en Montevideo. De esta manera, el Decano todavía no ha podido sumar puntos en esta Copa Libertadores, dado que en el debut había perdido con Libertad de Paraguay, líder del Grupo con 6 puntos. Después, Peñarol y The Strongest tienen 3. El próximo compromiso de Atlético Tucumán será el miércoles 18 de abril en Bolivia frente a The Strongest. RACING ES LÍDER. Luego de su empate 1-1 como visitante frente a la Universidad de Chile el pasado martes, Racing Club comparte con el equipo trasandino la cima de las posiciones del Grupo E con 4 puntos. Después aparecen Vasco Da Gama y Cruzeiro con 1. La próxima presentación de La Academia será el jueves 19 de abril, como local frente al Vasco Da Gama. INDEPENDIENTE. Por su parte, el Rojo no tuvo acción de Copa Libertadores esta semana. Integra el Grupo G que lidera Corinthians con 4 puntos y que tiene al elenco de Avellaneda junto a Deportivo Lara como escoltas con 3 unidades. Cierra Millonarios con 1. El próximo partido de Independiente será el miércoles 18 de abril, cuando reciba la visita de Corinthians en el estadio Libertadores de América.



Copa Libertadores:

River no pudo como local con Independiente Santa Fe

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: