Breves Deportivas

Superliga: Fecha 22. Superliga: Posiciones. Copa Davis: Primer día. Vóley: Ganó UPCN. Golf: Masters de Augusta. SUPERLIGA: FECHA 22 Hoy se pone en marca una nueva jornada de la Superliga Argentina de Fútbol (SAF) con la disputa de dos partidos: Tigre recibe a Gimnasia (LP) desde las 19 horas, mientras que Argentinos Juniors enfrentará como local a Unión de Santa Fe desde las 21.15. Mañana, en tanto, hay programados cinco encuentros, incluyendo la presentación del líder del campeonato, Boca Juniors. La jornada sabatina es la siguiente: Temperley vs Lanús (13.15), Rosario Central vs Belgrano (13.15), Colón vs Vélez Sarsfield (15.30), Banfield vs Olimpo (17.45) y Boca Juniors vs Defensa y Justicia (20.00). El domingo jugarán: San Lorenzo vs Godoy Cruz (11.00), San Martín de San Juan vs Huracán (13.15), Atlético Tucumán vs Newells (15.30), Talleres vs Independiente (17.45) y Racing Club vs River Plate (20.00). Finalmente, el lunes se medirán: Arsenal vs Patronato (19.00) y Estudiantes de La Plata vs Chacarita (21.15). SUPERLIGA: POSICIONES Luego del triunfo de San Lorenzo sobre Independiente (1-0 con gol de Rubén Botta), el campeonato ya no tiene encuentros postergados y las principales posiciones quedaron de la siguiente manera: 1) Boca Juniors, 50 puntos; 2) San Lorenzo, 42 puntos; 3) Talleres, 41 puntos; 4) Godoy Cruz, 40 puntos; 5) Racing Club, 36 puntos; 6) Independiente, 36 puntos; 7) Unión (SF), 35 puntos; 8) Huracán, 34 puntos; 9) Argentinos, 33 puntos; 10) Estudiantes (LP), 32 puntos; 11) Colón, 31 puntos. Los cinco primeros clasifican a la próxima Copa Libertadores, mientras que los seis siguientes tendrán su lugar en la Copa Sudamericana. COPA DAVIS: PRIMER DÍA Hoy viernes comienza la primera de las dos jornadas que tendrá la serie de Copa Davis que enfrentará a Argentina contra Chile en el estadio Aldo Cantoni de San Juan por la Fase I de la Zona Americana. Tras el sorteo de ayer, la serie se abrirá a las 13.30 con el duelo que sostendrán Nicolás Kicker y el trasandino Nicolás Jarry. Luego, Diego Schwartzmann (mejor raqueta argentina) se medirá con Christian Garín. La serie se definirá mañana sábado. En primera instancia se jugará el doble (Máximo González y Guillermo Durán serán la dupla argentina) y después se invertirán los singles de la jornada de hoy. Televisa TyC Sports ambos días. VÓLEY: GANÓ UPCN Después de dos partidos intensos, el tercer encuentro de la definición de la Liga Argentina de voleibol no tuvo paridad: UPCN San Juan fue mucho más que Bolívar y se puso arriba en la final por 2-1 con una categórica victoria en sets corridos (25-22, 25-20 y 25-17). Mañana sábado, desde las 11 y otra vez en la provincia de San Juan, se jugará el cuarto encuentro (Televisa TyC Sports). GOLF: MASTERS DE AUGUSTA Ayer se inició el tradicional Masters de Augusta, cuya primera jornada dejó al frente del tablero al estadounidense Jordan Spieth, quien firmó una tarjeta de 66 golpes (-6). Después se ubicaron Tony Finau (-4) y Matt Kuchar (-4), mientras que más atrás asoman figuras como Henrik Stenson (-3), Rory McIlroy (-3), Phil Mickelson (-2) y Rickie Fowler (-2). Por su parte, Tiger Woods, quien volvió a competir en este certamen después de tres años, terminó con discretos 73 golpes (+1). En tanto, el cordobés Ángel "Pato" Cabrera (ganador en Augusta 2009) terminó con 76 impactos (+4).

