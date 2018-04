Por qué es importante realizarse exámenes médicos periódicos al hacer actividad física

Terminó el verano y muchas personas que habían hecho un impasse en vacaciones retoman la actividad física. Tanto para ellos como para los deportistas que entrenan todo el año, los exámenes médicos periódicos son fundamentales. ¿Por qué? Porque si bien hay sobrada evidencia científica que asocia el deporte con la reducción de la mortalidad en general y, en particular, con la cardiovascular, es esencial que la persona se encuentre sana para poder hacer actividad. En este sentido, tanto a nivel competitivo como recreativo, los estudios también permiten orientar la elección del paciente hacia una práctica acorde a sus necesidades. "Los exámenes sirven para revelar la existencia de alguna lesión y detectar afecciones de nacimiento, muchas veces asintomáticas, que podrían hacer a la persona más propensa a lesionarse o sufrir alguna complicación mayor", explica la Dra. María Valeria El Haj, Directora Médica de vittal y aclara que no deben reemplazar los chequeos de rutina. El propósito principal es pesquisar a los deportistas en riesgo y prevenir episodios de muerte súbita, por lo cual numerosas organizaciones médicas y deportivas han propuesto desde hace tiempo la realización de una evaluación médica previa a la práctica de cualquier disciplina. Aunque no existen estándares universales respecto a qué estudios deben integrar el chequeo para deportistas, como en todo tipo de examen, éste debe incluir un interrogatorio minucioso, seguido de un completo examen físico para poder desarrollar una historia clínica, incluyendo antecedentes familiares y medicación que se tome habitualmente. "Es oportuno sumar datos referentes a la contextura de la persona, como la estatura y el peso, y por supuesto, tomar la presión arterial, el pulso, evaluar su visión, hacer una semiología completa del corazón, pulmones, abdomen, orejas, nariz y garganta, y revisar sus articulaciones, fuerza, flexibilidad y postura", detalla la Dra. El Haj. Por último, considerando que la forma de alimentarnos condiciona nuestra salud y rendimiento, se deberá asimismo conocer cómo está compuesta la dieta diaria del paciente, si fuma y consume algún tipo de drogas o alcohol, y si ingiere suplementos como vitaminas, minerales, etc.



Por qué es importante realizarse exámenes médicos periódicos al hacer actividad física

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: