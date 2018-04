Despiden a trabajadores de Greif

Ya despidieron a 9 y ahora serían 2 administrativos y 4 operarios más. La planta está parada y este lunes habría una reunión en la Delegación del Ministerio de Trabajo. Versiones indican que la empresa amenazó con dejar la ciudad. Ayer trascendió que habrían despedido un total de 13 operarios y 2 administrativos de Greif Campana, planta dedicada a la fabricación de baldes y bidones plásticos en un predio que se encuentra en el vértice que forman las avenidas Rivadavia y 6 de Julio, frente al barrio Las Acacias. Fuentes consultadas en la puerta de la planta, aseguraron a La Auténtica Defensa que la intención de la empresa sería la de finalizar su vínculo con el personal de mayor antigüedad, en su mayoría vecinos de Campana, para bajar su costo laboral, y reemplazarlo por ex trabajadores de "La Filomena", de Escobar, que se encuentran desempleados y no necesitan ser capacitados. Ayer Greif Campana estaba parada, este lunes estaría pautada una audiencia de conciliación en el Ministerio de Trabajo de la que participarán representantes del gremio plástico y la empresa, que incluso habría amenazado con dejar la ciudad si no se contemplan las medidas de reestructuración adoptadas para seguir funcionando. Actualmente con un plantel aproximado de 75 trabajadores, la planta en conflicto fue comprada por el grupo estadounidense Greif Inc. en 2007, trasnacional que en la Argentina también maneja una planta de envases en Tigre y otra en San Juan. Tras 8 años de gestiones, Greif consiguió su habilitación definitiva de manos de la administración de Abella. De hecho, el Intendente visitó las instalaciones en abril de 2016, luego de concretado el trámite. "Hay un cambio rotundo en el estilo de gestión y eso es muy bueno para las empresas que apostaron a Campana y quieren seguir creciendo", señalaron desde la empresa en aquella oportunidad, y aseguraron que la habilitación definitiva les posibilitaba proyectar nuevas inversiones.

SIN ACUERDO. Trabajadores de Greif Argentina pararon las actividades por la ola de despidos que vienen sufriendo.



PARADA. Ayer no había actividad en Greif Campana. El lunes habría audiencia de conciliación.





OTROS TIEMPOS. Hace dos años Abella le otorgó la habilitación definitiva a Grief que estaba pendiente y la empresa manifestó querer seguir creciendo.



Despiden a trabajadores de Greif

