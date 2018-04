En Campana el kilo de pan valdrá $45

Será a partir de este lunes. Así lo estableció al Centro de Industriales, Panaderos y Afines de Campana en reunión plenaria. Rubén Álvarez, presidente de la entidad, dijo que las ventas ya cayeron entre un 30 y un 40% respecto al año pasado. Luego de una reunión plenaria que tuvo lugar el lunes pasado, los integrantes del Centro de Industriales, Panaderos y Afines de Campana establecieron en $45.- el precio sugerido del kilo de pan en mostrador. La medida, que regirá a partir del lunes 9 en nuestra ciudad, fue determinada luego de 13 meses de mantener el precio congelado. "En realidad, si tomamos todos los costos que estamos manejando, tendría que valer $50.- Pero decimos dejarlo en $45.- para no afectar tanto el bolsillo del ciudadano común que sabemos tiene su poder adquisitivo golpeado, más que nada por el aumento de los servicios", comentó Rubén Álvarez, titular de la panadería "La Mejor", del barrio La Josefa y presidente del CIPAC. Alvarez, quien también es Secretario de Actas de la Federación Nacional de Panaderos, explicó que "Campana no escapa a la caída de ventas que el sector experimenta en el resto de la Argentina, que es de entre un 30 y un 40% respecto al año pasado", pero aun así se vieron obligados a modificar los precios "dado el aumento de los costos y la caída del margen de ganancia a límites insostenibles". Sobre la caída en las ventas, Alvarez confió: "Yo hacía 4 bolsas de harina, es decir, cerca de 240 kilos de pan al día, y hoy apenas llego a las 3 bolsas: menos de 180 kilos. Y así, creo que les pasa a todos". A la problemática, se le suma la competencia desleal: son unas 60 las panaderías de Campana que cuentan con habilitación o tienen un expediente abierto; mientras que se calcula que otras tantas trabajarían en la clandestinidad y sin controles bromatológicos. "Algunos tuvieron que cerrar porque no pueden competir con un pandero ilegal que no paga absolutamente nada y tienen los sueldos en negro. Hoy un oficial panadero cuesta 23 mil pesos más cargas sociales, y un peón 20 mil. Una bolsa de harina valía $130 y hoy vale $500; una caja de Levadura $180, hoy $800.- Y así, todo. El problema está en que los altos costos que tiene el panadero son exorbitantes. Hay panaderías que en Campana pagan hasta 40 mil pesos de luz", agregó. No sólo cambiaron los costos, y el precio final. También los hábitos de consumo: cada vez es más la gente que no compra por peso, sino por unidades. O directamente por el dinero que tiene disponible para gastar: "La gente viene y te dice: dame $20.- de pan", explicó Álvarez y agregó: "Hace un año y pico atrás, con eso te llevabas 1 kilo. Ahora, menos de la mitad".

OFERTA. En la feria de la estación de trenes, Álvarez vende pan a precio mayorista.



