Carrefour: Campana y Zárate mantendrían su plantel

REVISION GLOBAL Esta semana, Carrefour presentó en París su plan de reestructuración pautado en 5 años. A grandes rasgos, prevé achicar parte de su estructura y fomentar el comercio electrónico. Así las cosas, sólo en Francia se calcula que ofrecerá retiros voluntarios a 2.400 empleados. Mientras tanto, se anunció que en la Argentina reconvertirá 16 hipermercados en maximercados, con la idea de entrar a la mesa mayorista y competir con jugadores como Makro, Vital o Diarco, sin abandonar las ventas de productos con marca propia. Aparentemente, el diseño del plan tiene en cuenta la realidad de cada jurisdicción: así como en la Argentina, los Carrefour Express estarán primero en la lista "prescindibles" de la multinacional; próximamente inaugurará alrededor de 2.000 de estas tiendas en las principales ciudades de la Unión Europea. La cadena francesa presentó un procedimiento preventivo de crisis que abriría la puerta a suspensiones y despidos. La primera audiencia con funcionarios y el sindicato será la semana próxima en el Ministerio de Trabajo. El procedimiento preventivo de crisis presentado esta semana por Carrefour Argentina, encendió otra alarma a nivel nacional, dado que la empresa francesa emplea a cerca de 19 mil trabajadores: 140 de ellos trabajan en los establecimientos de Campana, y otros 128 en el de Zárate, a lo que se les agrega un número apreciable de repositores externos. Sin embargo, fuentes confiables aseguraron a La Auténtica Defensa que es muy poco probable que en el plan de reestructuración de la empresa incluya la desafectación o suspensión de personal en alguno de los tres establecimientos que Carrefour tiene en nuestra región. "Primero, tienen que demostrar que hace 3 años que pierden plata, como dicen. Y después, aparentemente la cosa pasa por los Express, donde no les cierra el negocio: son los locales chicos que compiten con los almacenes de barrio y los chinos", confiaron a La Auténtica Defensa. REESTRUCTURACION Con el procedimiento preventivo de crisis, ahora cobró más visibilidad una noticia corporativa que pasó inadvertida en enero último: la salida de Daniel Fernández, luego de 12 años como presidente en la filial local, y 29 de empleado. Con Fernández también cayeron su director Comercial y el de Logística y Supply Chain. Para remplazarlo en el manejo de las 500 sucursales con presencia en 22 provincias argentinas, fue designado el francés Rami Baitie, quien ingresó al grupo en 1995 y ejerció diferentes roles en Francia, Rumania, Turquía, Polonia y Taiwán. Según fuentes periodísticas, las ventas de la empresa crecieron en 2017 un 18% respecto al 2016, pero por debajo de la inflación del 25%. La caída estaría dada no sólo por la baja del consumo, sino también por los cambios de hábitos en la población: el canal mayorista, que habilitó el consumo minorista, fue el único que creció en el país en los últimos dos años merced a descuentos de hasta el 20% en primeras marcas. "Carrefour Argentina presentó un Proceso Preventivo de Crisis ante el Ministerio de Trabajo, con el objetivo de encontrar soluciones para garantizar la sustentabilidad de sus operaciones en la Argentina (…) La empresa está atravesando una situación económica compleja tras tres años de pérdidas. La apertura de este diálogo, junto al Sindicato de Empleados de Comercio y el Gobierno, le permitirá plantear un plan para reimpulsar su crecimiento (…) Carrefour confía en encontrar rápidamente las soluciones necesarias, junto a las partes involucradas, y reagrupar los esfuerzos para mejorar día a día su relación con los clientes", dijo la empresa esta semana a través de un comunicado de prensa.

APARENTE ALIVIO. Fuentes locales aseguraron que los locales de Campana y Zárate no estarían en la mira de la multinacional francesa. FOTO: GOOGLE STREET VIEW.



