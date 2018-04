P U B L I C



El partido se jugará en el barrio Don Francisco desde las 15.30 con arbitraje de Lucas Brumer. Boumerá y Alconada reemplazarían a los suspendidos Rodríguez y Colombo. Luego del agónico empate 2-2 conseguido en la fecha pasada ante Liniers, tras estar dos goles abajo, con el que cortó una racha de cuatro derrotas seguidas, Puerto Nuevo intentará esta tarde volver al triunfo cuando reciba a Argentino de Rosario. El encuentro, correspondiente a la 26ª fecha de la Primera D, se disputará desde las 15.30 horas en el estadio Carlos Vallejos del barrio Don Francisco y será arbitrado por Lucas Brumer. Para este cotejo, la dupla técnica conformada por Hugo Medina y Carlos Pereyra tendrá tres bajas por suspensiones: al arquero Rodrigo Ponce De León le quedan dos fechas por cumplir tras su expulsión ante Juventud Unida; mientras que Antoni Rodríguez y Raúl Colombo no podrán jugar por haber llegado al límite de cinco amarillas. Así, Esteban Montesano continuará en el arco Auriazul, mientras que Paulo Boumerá formará zaga central junto a Joaquín Montiel. En tanto, en el lateral derecho ingresaría Rodrigo Alconada. Entonces, el elenco Portuario formaría con Esteban Montesano; Rodrigo Alconada, Paulo Boumerá, Joaquín Montiel, Ezequiel Ramón; Tadeo MacIntyre, Kevin Redondo, Eliseo Aguirre, Nicolás Rodríguez; Pablo Sosa y Orlando Sosa. Por su parte, Argentino de Rosario llega a Campana tras igualar sin goles como local frente a Deportivo Paraguayo, un resultado que le cortó una serie de dos triunfos seguidos (5-1 a Central Ballester y 2-0 a Yupanqui). Actualmente, el Salaíto acumula 40 puntos, se ubica en la 6ª posición y podría sellar su clasificación al Reducido en caso de ganar hoy en Campana. En tanto, Puerto Nuevo suma 27 unidades, está 11º y se encuentra a nueve puntos de distancia del noveno, Atlas (36), que es el último equipo que estaría accediendo al octogonal por el segundo ascenso. GANÓ EL AGUA. Ayer debía comenzar la 26ª fecha de la Primera. Sin embargo, las fuertes precipitaciones que se dieron en la zona metropolitana obligaron a suspender los dos encuentros: Claypole vs Lamadrid y Argentino de Merlo vs Juventud Unida. Ambos ya fueron reprogramados para el martes. Hoy, si el clima lo permite, se disputarán otros dos cotejos además del de Puerto Nuevo: a partir de las 12 horas jugarán Muñiz vs Liniers (Jonathan De Oto), mientras que desde las 15.30 también lo harán Deportivo Paraguayo vs Real Pilar (Edgardo Zamora). La fecha se cerrará el martes con cinco partidos, porque además de los dos reprogramados, se medirán: Lugano vs Victoriano Arenas (Sebastián Habib), Central Ballester vs Atlas (Tomás Diulio) y Yupanqui vs Centro Español (Ezequiel Yasinski).

ZAGUERO CENTRAL. HOY ANTE ARGENTINO DE ROSARIO, JOAQUÍN MONTIEL FORMARÁ DUPLA CENTRAL CON PAULO BOUMERÁ POR LA SUSPENSIÓN DE RAÚL COLOMBO. EL HISTORIAL Por Gustavo Belsué ENCUENTRO Nº 11. En 10 partidos, se registraron 6 victorias para Puerto Nuevo y 4 triunfos para Argentino de Rosario. El Auriazul arcó 18 goles, mientras que el Salaíto señaló 16. COMO LOCAL PUERTO NUEVO. Jugaron 5 partidos: 4 victorias Portuarias (8 goles) de manera consecutivas y una rosarina, la primera en su visita a Campana (4 goles) COMO LOCAL ARGENTINO. Jugaron 5 veces: 3 triunfos para el Salaíto (12 goles) y 2 para del cuadro campanense (10 goles). EL ULTIMO ENCUENTRO LOCAL. El domingo 28 de mayo de 2017, por la 28ª fecha de la Primera D 2016/17, Puerto Nuevo se impuso 1-0 con gol de Juan Peloso. Arbitraje de Jonathan De Otto. EL RESULTADO DE LA PRIMERA RUEDA: El sábado 11 de noviembre de 2017, por la 11ª fecha, Argentino le ganó 3-0 al Auriazul con goles de Nazareno Bartomioli (2) y Alejandro Olocco. Arbitraje de Ezequiel Yasinski. APOSTILLAS: En la primera rueda, Puerto Nuevo cortó una racha de 6 victorias consecutivas sobre Argentino de Rosario. Como local, lleva 4 encuentros sin perder con 4 victorias en fila. La única derrota en esta condición se remonta al sábado 21 de agosto de 2010, por la 3ª fecha de la Primera D 2010/11. Fue por 3 a 1, con goles de Pablo Verón, Martín Villegas y Gonzalo Mazzia para el elenco Rosarino; y de Maximiliano Zerbini para el Portuario. EL PARTIDO EN EL RECUERDO: EL PRIMER TRIUNFO LOCAL El lunes 8 de abril de 2013, por la 27ª fecha de la Primera D 2012/13, Puerto Nuevo se impuso 1-0 en Campana. PUERTO NUEVO (1): Raúl Vázquez; Sebastián Calderón, Ricardo Carmarán, Juan Pablo González y Sebastián Rivas; Sebastián Giardino (Nicolás Miranda), Maxmiliano Frutos (Luciano Dufour) y Diego Lambert, Mauro Danevitch; Leonel Melgar y Federico Tropeano (Facundo Contrera). DT: Damián Javier Rivas Karlic- Diego Rosada. SUPLENTES: Daniel Amarillo, Alcides Biderbost, Mariano González y Tulio Barrios. ARGENTINO DE ROSARIO (0): Nicolás Sironi; Julián Mariatti, Lucas Torres, Mauro Bearzotti y Gastón Sosa (Jorge González) (Leandro Gauto); Cristian Rivarola, Nazareno Arévalo, Diego Merlo y Leandro Cabral; Jorge Martínez y Jorge Miranda (Nicolás Vázquez). DT: Jorge Díaz. SUPLENTES: Alejandro Gómez, Leandro Locascio, Diego Chacón e Iván Palma GOL: PT 22m Leonel Melgar (PN). CANCHA: Puerto Nuevo. ARBITRO: Lucas Comesaña. #PrimeraD. #ArgentnodeRosario visita a #PuertoNuevo. https://t.co/lyPZ36KzUU — Mundo Ascenso (@mundoascenso) 7 de abril de 2018

Primera D:

Puerto Nuevo recibe esta tarde a Argentino de Rosario

