La brigada K9 y su perra Jana fueron otra vez protagonistas de un hallazgo

Días pasados y a solicitud de la Fiscalía Nº 10 de General Rodriguez, del Departamento Judicial de Moreno, su participación fue clave para dilucidar el aberrante caso del asesinato de dos bebas mellizas Detrás del aberrante hecho de General Rodriguez, donde dos bebas mellizas fueron asesinadas presuntamente por un hombre que a la vez había tenido bajo cautiverio a la madre de las mismas durante más de un año; existió una historia relacionada con nuestra ciudad, que es la participación en la investigación del Grupo K9 y su perra Jana, pieza clave para encontrar los cadáveres de las niñas. El hecho en si tiene ribetes tétricos y espeluznantes. Porque a las pequeñas Sofía y Nataly las habrían matado porque "lloraban", asfixiándolas con una frazada; para luego prenderlas fuego intentando no dejar rastro alguno. El presunto asesino habría culpado a la madre de las niñas, pero increíblemente a ella él la tenía privada de su libertad desde hacía más de un año, cuando las niñas todavía no habían nacido. En medio de la investigación, y ante la falta de rastros de las bebas; el fiscal a cargo Federico Luppi convocó al grupo K9 de Campana, a cargo de Federico Gerber, para que utilice a la perra Jana entrenada especialmente para la búsqueda de restos cadavéricos. Una decisión acertada, dado que Jana hace muy bien su trabajo y encuentra en el domicilio de la abuela de las nenas (quien negaba que las mismas existían) los restos enterrados e incinerados de las niñas y además en el interior de la casa también se hallaron las partidas de nacimiento de las bebas. El sujeto quedó imputado y la causa caratulada "doble homicidio agravado por el vínculo, privación ilegítima de la libertad y violencia de género" y la fiscalía seguirá investigando este dificil caso donde nada queda del todo claro, salvo la desgracia de dos mellizas bebes fallecidas. 41 INTERVENCIONES En diálogo con Francisco Gerber, nos cuenta que en lo que va del año el grupo K9 ha colaborado en 41 casos donde "no en todos trabajamos con los perros", pero sí en su mayoría. Sobre este caso en particular, y dadas las circunstancias tan especiales, donde son convocados para encontrar dos pequeñitas; quisimos saber como se puede llevar adelante algo tan dificil. La respuesta no se hizo esperar: "Uno no se sorprende de nada, es horrible pero real", a lo que nos agrega que la brigada K9 posee cursos de PAE (Primeros Auxilios Emocionales) que son de suma utilidad en este tipo de intervenciones. "Hay que estar preparados siempre, para poder ser técnico al momento de trabajar", expresa Gerber. Jana está entrenada para la búsqueda y localización de personas vivas o fallecidas. Es la primera perra de rescate en la historia de Campana.

RESCATISTA. Jana, del grupo K9, es la primera perra en esta especialidad en Campana

#Dato Jana, la perra entrenada de K9 #Campana encontró restos humanos carbonizados en un baldío de General Rodriguez, Policía continúa con la investigación, se presume que pertenecen a las mellizas asesinadas y quemadas por su padre de nacionalidad Boliviana, que está detenido. pic.twitter.com/oisZy03qqN — (@dantrila) 5 de abril de 2018

