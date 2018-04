P U B L I C







José Abel Perdomo. Foto: Archivo.

Da la impresión de que el gobierno no tiene presente que ya han pasado más de dos años desde que asumió y por lo tanto ya no convence a casi nadie con aquel latiguillo de la "pesada herencia". Es por eso que resulta alarmante que el ministro Juan José Aranguren haya manifestado, para justificar que tiene la mayor parte de su patrimonio en el exterior, que no confía en nuestro país, al mismo tiempo que el gobierno busca desesperadamente inversiones extranjeras para lo cual es imprescindible generar confianza. ¿Quién va a invertir en la Argentina si sus ministros no confían en lo que ellos mismos están haciendo? Pareciera que ni Aranguren le cree al presidente que dijo que estamos en el camino correcto y que lo peor ya había pasado. Perón decía que el bolsillo es la víscera más sensible del ser humano, frase que describe perfectamente al ministro. A raíz de la polémica desatada por el canje por plata de los pasajes que los legisladores reciben del Congreso, Mauricio Macri opinó que no estaba bien, quizás sin acordarse de que una de las principales beneficiadas por ese canje era la diputada Lilita Carrió, quien durante el año pasado embolsó por ese concepto $ 355.000. Como nos tiene acostumbrados la gran sacerdotisa de la ética y la moral republicanas, le salió al cruce diciendo de nuestro presidente que "Él viaja en helicóptero desde chiquito, así que no tiene problema, no tiene idea, viaja en aviones privados", agregando que "no tiene idea de lo que significa ser decente, hacer política decentemente" aunque horas después afirmó que había querido decir "austero" en lugar de "decente". Resulta muy extraño que una persona tan preparada haya confundido decencia con austeridad, que son conceptos muy distintos, ¿La traicionó su inconsciente? Para los que dudaban Lilita demostró tener un bolsillo muy sensible, en un verdadero sincericidio, le confesó al diputado Néstor Pitrola, que ella necesita esa plata para poder pagar sus tarjetas de crédito. Se nota que la diputada no vive para nada mal, no lleva una vida austera precisamente. Esta discusión sobre el canje de los pasajes por dinero esconde otra más profunda que es sobre cuánto deben ganar en una sociedad democrática los legisladores y funcionarios que no son de carrera y que ocupan los llamados puestos políticos, tanto a nivel nacional, provincial y municipal, más allá de la forma en que se cobre. Si de transparencia hablamos sería conveniente que los gastos que hayan tenido que pagar y que sean estrictamente necesarios para realizar sus funciones sean reintegrados contra la presentación de los comprobantes pertinentes. Es cierto que deben ser remunerados porque de lo contrario sólo podrían ocupar esos lugares quienes tengan ingresos que no dependen de su trabajo personal pero también es cierto que no deben ser fuente de enriquecimiento personal. Más allá de lo que significa en término presupuestario, tiene un gran valor simbólico, máxime cuando la mayoría de sus representados afrontan grandes dificultades económicas. ¿Se acordarán que la mayoría de ellos fueron quienes aprobaron un recorte a las jubilaciones y muchos otros ajustes?

Opinión:

Nuevas grietas

Por José Abel Perdomo

