Los concejales peronistas renovaron sus acusaciones sobre su "funcionalidad" al oficialismo. "El malestar no solo es de quienes cumplimos verdaderamente un rol opositor a este Gobierno. También es de quienes lo votaron y hoy se sienten traicionados", señaló José Insausti. La primera sesión ordinaria del año del Concejo Deliberante acentuó todavía más el distanciamiento entre los bloques peronistas (PJ-Unidad Ciudadana y Frente Renovador) y el de la Unión Vecinal Más Campana. Una situación que comenzó en noviembre del año pasado, en la previa a la sesión en la que se votó el canje del estadio de Villa Dálmine, y que se profundizó al momento de definir las autoridades del nuevo HCD (cuando Sergio Roses logró la reelección como Presidente del cuerpo). En esta oportunidad, se definió la conformación de las comisiones internas de trabajo y la decisión del bloque que lidera Axel Cantlon de contar con su propia propuesta y no consensuar una con el resto de la oposición terminó siendo funcional a las pretensiones de Cambiemos, que quedó con tres representantes en cada una de las tres principales comisiones (Legislación, Obras y Presupuesto y Hacienda). Esto fue cuestionado durante por los ediles del PJ-UC: "Los vecinos eligieron mayoritariamente opciones opositoras y por eso se conformó una nueva mayoría en el Concejo Deliberante, pero Cantlon volvió a burlarse de la voluntad popular y priorizó intereses propios, entregándole esa mayoría a Cambiemos", remarcó José Insausti. "Todavía recordamos cómo disfrazado de opositor, Cantlon celebraba tras los resultados de la última elección, la confirmación de esa nueva mayoría en el Concejo. Hoy, sus decisiones siguen siendo funcionales al PRO, que alguna vez supo integrar como candidato, y de donde parece no haberse ido nunca", agregó el edil de extracción sindical. "El malestar no solo es de quienes cumplimos verdaderamente un rol opositor a este Gobierno. Es también de quienes lo votaron y hoy se sienten traicionados. Nosotros propusimos que las Comisiones sean conformadas de tal manera que la suma de las fuerzas que se presentaron como opositoras, sean mayoría. Pero claramente él (por Cantlon) no se siente en ese rol y no lo quiere asumir. Con su decisión de dejar en manos de Cambiemos las Presidencias y la mayoría en las Comisiones, especialmente en aquellas tres de mayor importancia, traba e imposibilita el tratamiento en el recinto de nuestras propuestas, que han sido más de 30 producto del trabajo de nuestros equipos técnicos y de las demandas que recogemos a diario de los vecinos", explicó Insausti. Por su parte, la Dra. Romina Carrizo, quien no estuvo sentada en su banca, pero siguió la sesión en el propio Salón Blanco (ver recuadro), afirmó que "son tiempos en donde la traición y el engaño a los electores se hace moneda corriente". De esa manera, comparó la postura de Cantlon con la campaña electoral de Mauricio Macri. "Tanto José como yo entramos al Concejo para cumplir junto a nuestros compañeros el rol que la ciudadanía nos demandó. Por eso nos sorprende que existan personas que desvaloricen de tal manera la voluntad de los vecinos. Pero nuestro bloque va cumplir con el mandato popular de poner un freno al ajuste de Macri y Vidal, que Abella replica en nuestra ciudad. La actitud del concejal Cantlon le permite a Cambiemos avanzar sobre todos los proyectos que quiera sin debatir, pero además impide que muchas propuestas de interés para nuestros vecinos prosperen", lamentó. Por último, la edil del bloque PJ-UC señaló que la intención de su espacio "era la de generar una conformación de las comisiones donde tengamos que dialogar y generar acuerdos" antes de que los proyectos lleguen a recinto. "Ahora, el oficialismo no solo tiene la mayoría a la hora de decidir, sino que además cuenta con un aliado camuflado como opositor. Pero desde nuestro lugar seguiremos aportando a la construcción de la mejor propuesta política que incluya a nuestros vecinos, los defienda y les permita crecer pese a los embates de un Gobierno que cada día les quita derechos, abusa de sus bolsillos y restringe sus posibilidades de crecer", finalizó Carrizo.

MUY MOLESTOS. Concejales del PJ - UC aseguran que Axel Cantlón traicionó a sus votantes al no cumplir su rol opositor



PJ-Unidad Ciudadana:

"Axel Cantlon le entregó la mayoría del Concejo Deliberante a Cambiemos"

