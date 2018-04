La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 07/abr/2018 Programa "Turismo Grande": los vecinos podrán viajar gratis a Villa Carlos Paz







Hay 50 cupos disponibles para jubilados del IPS y un acompañante mayor de edad. Los interesados deberán inscribirse este lunes. Quienes hayan concurrido al anterior viaje a Villa Carlos Paz no podrán hacerlo en esta ocasión. En una nueva propuesta del programa "Turismo Grande", vecinos de la ciudad podrán disfrutar de un viaje completamente gratuito a Villa Carlos Paz. Los beneficios de este programa alcanzan a jubilados del IPS (municipales, judiciales, docentes y de la Policía) y a un acompañante mayor de edad a elección. Quienes participen partirán rumbo a la ciudad cordobesa el próximo 15 de abril y regresarán el 19. El viaje incluye el traslado y la estadía (pensión completa) sin cargo. Desde la Dirección de Atención Comunitaria para el Adulto Mayor –dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social del Municipio- precisaron que quienes hayan concurrido al anterior viaje a Villa Carlos Paz no podrán hacerlo en esta ocasión. Hay un total de 50 cupos disponibles para este viaje. Los interesados tendrán que inscribirse a partir del próximo lunes 9, desde las 10 hasta las 14, en 25 de mayo 1117. "Ultimamos detalles en la organización de la documentación que debemos relevar para este viaje. Por eso, les pedimos a los vecinos que respeten el horario establecido para facilitar el proceso de inscripción", agregaron. Además, informaron que el jubilado tendrá que presentarse personalmente acompañado por el acompañante elegido. Este requisito es obligatorio dado que no se reservarán lugares y también porque deberán firmarse la documentación. Tendrán que presentarse con DNI y la oblea de IOMA (en el caso del jubilado). No obstante, también podrán inscribirse quienes no cuenten con acompañante.

Nuevo viaje. Los vecinos podrán visitar gratuitamente la popular ciudad de Carlos Paz



