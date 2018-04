Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del sábado, 07/abr/2018. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del sábado, 07/abr/2018. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves Deportivas Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

Tigre y Argentinos. Juega Boca. Davis: Serie igualada. Jaguares ante Crusaders. Golf: Masters de Augusta. TIGRE Y ARGENTINOS Anoche, en el arranque de la 22ª fecha de la Superliga Argentina de Fútbol (SAF), Tigre y Argentinos Juniors cantaron victoria. El equipo de victoria superó 2-0 como local a Gimnasia (LP) con goles de Jacobo Mansilla y Diego Morales y de esa manera sumó puntos importantes en su camino a asegurar la permanencia. Por su parte, Argentinos venció 3-1 en La Paternal a Unión de Santa Fe con un tanto de Julio Sandoval y un doblete de Lucas Barrios (ambos de penal). Lucas Gamba había abierto la cuenta para el Tatengue. Con estos tres puntos, el Bicho llegó a 36 y trepó hasta el 7º puesto, consolidándose en el lote de equipos que clasifican a la próxima Copa Sudamericana. JUEGA BOCA En la continuidad de la segunda fecha de la SAF, esta noche se estará presentando el líder Boca Juniors, que desde las 20 horas recibirá la visita de Defensa y Justicia para acercarse todavía más al título. La jornada sabatina se completa con los siguientes partidos: Temperley vs Lanús (13.15), Rosario Central vs Belgrano (13.15), Colón vs Vélez Sarsfield (15.30) y Banfield vs Olimpo (17.45). En tanto, mañana domingo jugarán: San Lorenzo vs Godoy Cruz (11.00), San Martín de San Juan vs Huracán (13.15), Atlético Tucumán vs Newells (15.30), Talleres vs Independiente (17.45) y Racing Club vs River Plate (20.00). Finalmente, el lunes se medirán: Arsenal vs Patronato (19.00) y Estudiantes de La Plata vs Chacarita (21.15). DAVIS: SERIE IGUALADA El inicio de la serie de Copa Davis por la Fase I de la Zona Americana entre Argentina y Chile dejó el resultado en tablas. Es que en el estadio Aldo Cantoni de San Juan se repartieron puntos. En primer turno, el chileno Nicolás Jarry superó 4-6, 7-6 y 6-2 al argentino Nicolás Kicker. Así, Diego Schwartzman jugó ante Christian Garín con la obligación de igualar la serie. Y "Peque" respondió, aunque no sin dificultades: finalmente se impuso 7-6, 6-7 y 6-2. De acuerdo al nuevo formato de competencia, hoy se definirá la serie con la disputa del dobles y los singles restantes. En primer término saldrá a cancha la dupla conformada por Máximo González y Guillermo Durán, para medirse ante los chilenos Jarry y Hans Podlipnik Castillo. Posteriormente lo harán Schwartzman y Kicker, ante Garín y Jarry, respectivamente; siempre y cuando no haya modificaciones de último momento. JAGUARES ANTE CRUSADERS En su séptima presentación del Super Rugby 2018, Jaguares recibirá esta tarde desde las 18.40 al vigente campeón del certamen, Crusaders de Nueva Zelanda. El encuentro se disputará en el estadio de Vélez Sarsfield y será transmitido por ESPN. El coach Mario Ledesma realizará una única variante en la franquicia argentina: Jerónimo De la Fuente reemplazará a Bautista Ezcurra respecto a la formación titular que venció 49-35 a Lions de Sudáfrica. GOLF: MASTERS DE AUGUSTA El estadounidense Patrick Reed firmó ayer una tarjeta de 66 golpes y con un total de 135 quedó como líder del Masters de Augusta que se definirá este fin de semana. En segundo lugar se ubica el australiano Marc Leishman (67 y 137), mientras que en el tercer puesto se colocó el suec Henrik Stenson (139). En tanto, el líder de la primera jornada, Jordan Spieth, cayó al cuarto lugar (acumula 140). Por su parte, el cordobés Ángel Cabrera firmó la peor vuelta en su historia en Augusta: 83 golpes (+11) que lo hundieron en el fondo del tablero y lo dejaron afuera del Masters que supo ganar en 2009.

