LandNort no acata la clausura del Municipio

Se detectaron actividades en el predio de la empresa tratadora de residuos, la cual ha violado la clausura y vuelto a operar pese a no tener habilitación municipal. Fuentes de Municipio informaron que están actuando de acuerdo a lo que la ley indica en este caso, que es informar a la Justicia. La empresa, que cuenta con varias denuncias por contaminación, había sido clausurada por la Municipalidad a mediados de marzo tras detectar y corroborar que una parte de la construcción no estaba debidamente declarada. Radicada en los fondos del barrio Las Praderas en los años ’90 sobre un predio de unas 54 hectáreas, LandNort se dedica al "Land Farming": un proceso para tratar residuos con una técnica de arado y agregado de bacterias para descomponer la materia orgánica. Su actividad no sólo genera olores nauseabundos en una zona urbana sino que, según algunos especialistas señalan que el "Land Farming" es una técnica descartada hace años en los países centrales por su carácter contaminante del suelo y las napas. Pero además, la empresa está sospechada de realizar vuelcos ilegales a un zanjón que, cruzando la Panamericana, atraviesa la Reserva Natural Estricta Otamendi y finaliza en el río Paraná. De hecho, semanas atrás, integrantes del Frente Barrial Campana aseguraron contar con pruebas contundentes sobre esos vuelcos, información que despertó el interés de Parques Nacionales, la Fundación Humedales y la ex diputada Margarita Stolbizer. Con este, y el de gestiones anteriores, ya son varios los intentos de la Municipalidad de Campana para que LandNort deje de operar en nuestra ciudad, pero el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) nunca ha reunido pruebas suficientes para concretar una medida en ese sentido. Incluso en 2006, durante la intendencia del justicialista Adalberto "Cholo" Tonani, se logró la visita a Campana de Silvia Suárez Arocena, por entonces secretaria de Política Ambiental de la provincia, quien prometió el cierre definitivo de la planta y su reubicación a otro lugar, no poblado; cosa que por supuesto no sucedió.

PUERTAS ABIERTAS. La empresa tratadora de residuos LandNort hizo caso omiso a la clausura determinada por el municipio, quién ya habría informado a la Justicia.





PORTON ABIERTO. La tranquera de ingreso al predio de LandNort se pueden ver abiertas y sin las fajas de clausura impuestas por el municipio de Campana. La historia continúa.





INGRESO DE CAMIONES. Si bien la calidad de la foto no es la ideal, por ser sacada desde un celular; queda plasmado que los vehículos de carga siguen ingresando en el predio del Barrio Las Praderas.



