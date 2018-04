La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 08/abr/2018 Primera D:

APENAS UN GOL Ayer se jugaron los primeros tres partidos de la 26ª fecha de la Primera D. Y apenas se convirtió un gol: fue de Real Pilar, que le ganó 1-0 como visitante a Deportivo Paraguayo y consiguió tres puntos claves para escaparle a la "desafiliación". En tanto, Liniers y Muñiz igualaron sin goles, al igual que Puerto Nuevo frente a Argentino de Rosario. La fecha se completará el martes con cinco encuentros: Claypole vs General Lamadrid (Juan Pablo Battaglia); Argentino de Merlo vs Juventud Unida (Santiago Jorge Mitre); Lugano vs Victoriano Arenas (Sebastián Habib), Central Ballester vs Atlas (Tomás Diulio) y Yupanqui vs Centro Español (Ezequiel Yasinski). Fue el segundo empate consecutivo del Auriazul, que ahora suma seis partidos sin victorias. Fue expulsado Ezequiel Ramón. En una jornada marcada por las lluvias, que dejaron un campo de juego inestable en el estadio Rubén Carlos Vallejos, Puerto Nuevo igualó ayer sin goles como local frente a Argentino de Rosario en un encuentro correspondiente a la 25ª fecha de la Primera D. De esta manera, el Portuario sumó su segundo empate consecutivo (antes 2-2 con Liniers) y llegó a seis partidos sin victorias, dado que anteriormente había sufrido cuatro derrotas en fila. Con el punto, el equipo dirigido por Hugo Medina y Carlos Pereyra llegó a 28 unidades y quedó ubicado en la 12ª posición, dado que fue superado por Real Pilar, que venció 1-0 a Claypole. Así quedó ya muy distante la posibilidad de clasificar al Reducido por el segundo ascenso a la Primera C. El próximo compromiso del Auriazul será como visitante frente a Real Pilar. EL PARTIDO Puerto Nuevo salió a la cancha con los cambios anunciados por LAD: Rodrigo Alconada y Paulo Boumerá reemplazaron a los suspendidos Antoni Rodríguez y Raúl Colombo. Y con Esteban Montesano en el arco, dada la suspensión de Rodrigo Ponce De León. El juvenil arquero fue fundamental en la primera parte. Sobre todo en los primeros 25 minutos de juego, porque en un terreno blando y con agua, Argentino de Rosario logró afirmarse mejor y después de un arranque parejo logró transformar en figura al arquero local. Entre los 19 y los 22 minutos, Montesano tuvo cuatro intervenciones vitales. En la primera, envió al córner un remate de Reinoso. Luego, tras ese tiro de esquina, salvó su arco tras un taco de Iramaz. Y en la siguiente acción, manoteó un intento de Salgado que se le metía por detrás. Finalmente, a los 22, Iramaz también probó con un remate que chocó otra vez con el arquero Portuario. Antes de esa seguidilla, el goleador Nazareno Bortomioli no había podido aprovechar dos chances que generó la visita (la más clara fue a los 17, luego que Castillo le bajara el balón de cabeza). A Puerto Nuevo le costó reaccionar ante esos avances, pero cuando lo hizo logró emparejar la disputa en la mitad de la cancha y, de esa manera, el trámite del encuentro. Y así llegó a su chance más clara, a los 32 minutos, cuando Tadeo MacIntyre quedó cara a cara con el arquero rival, pero definió al pecho de Lucas Rodríguez (en el arranque, lo más significativo del Auriazul había sido un remate desviado de Nicolás Rodríguez). Durante el segundo tiempo, ambos conjuntos volvieron a tener chances de abrir el marcador, pero ninguno pudo quebrar el cero en la húmeda tarde que se vivió en el Carlos Vallejos. A los 9 minutos, MacIntyre volvió a tener una buena oportunidad por derecha, pero el arquero rosarino respondió nuevamente de buena manera y bloqueó su remate con los pies. Y a los 15, Bartomioli logró desmarcarse y cabecear en soledad dentro del área, pero Montesano, bien ubicado, no tuvo inconvenientes para tomar el balón sin dar rebote. De allí en adelante, el juego se hizo más irregular y recién volvió a sobresaltarse cuando a los 33 minutos fue expulsado Ezequiel Ramón por doble amonestación. Ya con diez hombres, el punto pareció conformar al Portuario, que casi se queda sin nada a los 36 minutos, en una acción en la que Cristian Negreti quedó mano a mano con Montesano, luego de un mal achique de la defensa Auriazul. Afortunadamente para el conjunto de nuestra ciudad, su remate salió desviado. SÍNTESIS DEL PARTIDO PUERTO NUEVO (0): Esteban Montesano; Rodrigo Alconada, Paulo Boumerá, Joaquín Montiel, Ezequiel Ramón; Kevin Redondo; Tadeo Mac Intyre, Eliseo Aguirre, Pablo Sosa, Nicolás Rodríguez; Orlando Sosa. DT: Hugo Medina. SUPLENTES: Brian Hernandez, Sergio Robles, Franco Colliard, Gustavo Roldán, Tomás Fumeau, Cristian Torres, Alex Curto. ARGENTINO DE ROSARIO (0): Lucas Rodríguez; Cristian Negreti, Esteban May, Brian Carabajal, Alejandro Olocco; Gastón López, Julián Castillo, Cristian Iramáz, Gustavo Salgado; Nazareno Bartomioli y Joel Reinoso. DT: Marcelo Vaquero. SUPLENTES: Mateo Quintana, Julian Bembo, Tomas Heritier, Emmanuel Pellegrini, Kevin Ledesma, Valentino Bertelegni, Bruno Pintos GOLES: No hubo. CAMBIOS: PT 30m Pintos x Carabajal (AR); ST 13m Bembo x López (AR); 16m Fumeau x Rodríguez (PN); 31m Heritier x Bartomioli (AR); 34m Robles x P. Sosa (PN); 38m Curto x O. Sosa. AMONESTADOS: O. Sosa y Alconada (PN); Iramaz y Negreti (AR) EXPULSADOS: ST 33m Ramón (PN), por doble amarilla. CANCHA: Puerto Nuevo. ÁRBITRO: Lucas Brumer.

NO PUDO. TADEO MACINTYRE TUVO LAS DOS MEJORES SITUACIONES DEL AURIAZUL, AUNQUE NO PUDO CON EL ARQUERO LUCAS RODRÍGUEZ.

