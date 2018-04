UN TORNEO CALIENTE San Martín de Tucumán quedó ayer como único líder. El comienzo de la 22ª fecha le siguió agregando picante a esta temporada del Nacional B. Tanto en la lucha por el ascenso directo y la clasificación al Reducido, como en la pelea por la permanencia. Después de la victoria de Deportivo Riestra sobre Ferro por 1 a 0, la jornada de ayer se abrió en Junín, donde Sarmiento venció 2-1 a Mitre de Santiago del Estero. De esta manera, el Verde confirmó su recuperación, llegó a los 33 puntos y se transforma también en candidato. Luego, Flandria logró un triunfazo en Mataderos, donde goleó 5-2 a Nueva Chicago. Con la victoria, el Canario todavía se mantiene con esperanzas de salvar la categoría, mientras que el Torito quedó otra vez muy cerca de la zona roja. El sábado se cerró con otro encuentro en el que había mucho en juego respecto a la zona alta. Y San Martín no falló en Tucumán: venció 4-2 a Agropecuario y se trepó a lo más alto de las posiciones con 35 puntos. Esta 22ª fecha continuará hoy con tres duelos clave en la lucha por la permanencia: Los Andes vs Independiente Rivadavia (12.00), Villa Dálmine vs All Boys (15.30) y Estudiantes de San Luis vs Brown de Adrogué (16.00). Y luego, a partir de las 17.00, habrá un partido decisivo en la lucha por el ascenso directo, cuando Gimnasia de Jujuy (6º con 31) reciba a Aldosivi de Mar del Plata (2º con 34). En tanto, el lunes jugarán: Almagro vs Juventud Unida (20.05), Santamarina vs Guillermo Brown (20.30) y Boca Unidos vs Atlético Rafaela (21.05). La fecha se cerrará el martes en el Sur del conurbano bonaerense con el duelo entre Quilmes y Deportivo Morón.

Jugarán desde las 15.30 horas en Mitre y Puccini. En caso de ganar, el Violeta tomará aire en los Promedios y quedará a un paso de asegurar la permanencia. Felipe De la Riva repetiría la misma alineación que frente a Aldosivi. Sumergido en una racha de siete partidos sin victorias y arrastrando tres derrotas de manera consecutiva, Villa Dálmine le sacó definitivamente la vista a la posibilidad de clasificar al Reducido por el segundo ascenso y centró sus ojos en asegurar la permanencia, ese objetivo que parecía prácticamente resuelto hace menos de dos meses, pero que volvió a preocupar a todos en Mitre y Puccini. Y en ese contexto, el encuentro que el Violeta disputará esta tarde como local frente a All Boys es fundamental, porque una victoria le permitiría tomar una diferencia significativa respecto a la zona roja y especialmente, respecto a su rival de hoy (actualmente son cinco los puntos de distancia entre uno y otro en los Promedios). En cambio, una derrota lo hundiría decididamente entre los equipos que pelearán hasta el final por tratar de sostenerse en el Nacional B. El partido, correspondiente a la 22ª fecha del campeonato, comenzará a las 15.30 horas con arbitraje de Ramiro López y se disputará en el estadio de Mitre y Puccini. Para este encuentro, el entrenador Felipe De la Riva repetiría la misma alineación que presentó en Mar del Plata frente a Aldosivi, dado que finalmente Nicolás Sánchez y Favio Durán estarán en el banco y poque Ramiro López arrastra una dolencia física que lo marginará de este compromiso a pesar de haber cumplido ya su sanción por la expulsión frente a Independiente Rivadavia. De esta manera, Villa Dálmine formaría hoy con Martín Perafán; Franco Flores, Cristian González, Juan Celaya, Leandro Sapetti; Federico Jourdan, Gonzalo Papa, Marcos Rivadero, Renso Pérez; Pablo Burzio y Jorge Córdoba. En tanto, en el banco de suplentes estarán: Sebastián Blázquez, Nicolás Cherro, Horacio Falcón, Federico Recalde, Nicolás Sánchez, Favio Durán y Francisco Nouet. Por su parte, All Boys llegará a Campana urgido de puntos. Hoy está igualado en zona de descenso con Independiente Rivadavia de Mendoza (jugarían un desempate en ese caso), aunque en sus últimas dos presentaciones sumó cuatro puntos: victoria 3-2 sobre Quilmes y empate 1-1 con Sarmiento de Junín. Dirigido por Mariano Ferrero, el equipo de Floresta también repetiría alineación. Entonces formaría con: Nahuel Losada; Emilio Porro, Sebastián Ibars, Ignacio Vázquez, Gastón García; Hugo Soria, Darío Stefanatto, Cristian Canhué, Leandro Barrera; Martín Giménez y Maximiliano Salas. EL HISTORIAL Por Gustavo Belsué ENCUENTRO Nº 33. En 32 partidos, Villa Dálmine ganó en 13 ocasiones, All Boys se impuso en 12 partidos y empataron 7 veces. Villa Dálmine convirtió 32 goles, mientras que All Boys marcó 31. COMO LOCAL VILLA DALMINE. Jugaron 16 veces, Villa Dálmine ganó 8 encuentros (18 goles); y All Boys ganó 3 veces (12 goles). Empataron en 5 ocasiones. COMO LOCAL ALL BOYS. Jugaron 16 veces, Villa Dálmine ganó 5 partidos (14 goles); y All Boys venció en 9 oportunidades (19 goles). Igualaron 2 encuentros. EL ULTIMO ENCUENTRO. El miércoles 21 de junio de 2017, por la 39ª fecha del Nacional B 2016/17, Villa Dálmine le ganó 1-0 a All Boys vomo visitante con gol de Pablo Burzio y arbitraje de Pedro Argañaraz. EL ULTIMO ENCUENTRO LOCAL: El miércoles 23 de noviembre de 2016, por la 16ª fecha del Nacional B 2016/17, igualaron sin goles. EL ULTIMO TRIUNFO LOCAL. Fue en 2015: Villa Dálmine 2 (Gabriel Sanabria y Renso Pérez) - All Boys 1 (Juan Manuel Vázquez). El partido, por la 13ª fecha del Nacional B, comenzó el sábado 2 de mayo y continuó el miércoles 13. APOSTILLAS: Tres partidos sin perder acumula Villa Dálmine sobre All Boys, con una victoria y dos empates. La última derrota fue en Floresta el viernes 18 de septiembre de 2015, por la 34ª fecha del Nacional B: 1 a 0 con gol de Hernán Rivero. Como local, el Violeta lleva 7 juegos sin derrotas ante el Albo, con 4 triunfos y 3 empates. GOLEADORES DE VILLA DALMINE: Dante Repetto (3), Francisco Ramón Portillo (3), Carlos Omar Guerrero (3), Aldo Mastrogiuseppe (2), Jesús Pretto (2), Juan Carlos Domínguez (2) y Leonardo Luchetti (2). GOLEADORES DE ALL BOYS: Fabián Eduardo De Sarrasqueta (3), Héctor Sorroche (2), Hugo Mario Carro (2), Pedro Medina (2), Carlos Cabrera (2) y Omar Jacinto Alí (2). EL PARTIDO EN EL RECUERDO: LA FINAL POR EL ASCENSO A LA PRIMERA B: Se disputó el domingo 29 de diciembre de 1963, cuando Villa Dálmine le ganó 1-0 a All Boys en cancha de Huracán. VILLA DALMINE (1): Oscar Julio Cadars; Ricardo Natalio Garibaldi y Bernardo Carlos Guastavino; Aldo Bonifacio Mastrogiuseppe, Ricardo Augusto Monteiro y Osvaldo Oscar Guenzatti; Luis Angel Vizzo, Ismael Demetrio Pavón Reyes, Juan Carlos Domínguez, Luis Antonio Garma y Guillermo José Puerto. DT: Horacio Marcelo Torello. ALL BOYS (0): León Golbaum; Alonso y Hugo Emilio Bianchi; J. Rodríguez, Miguel Ángel Mieres y Fernando Oscar Marchesi; Roberto Miguel Candal, Nerio, Cesáreo Cortón, Sorroche y Norberto Ernesto Figueroa. DT: José Manuel Moreno. GOL: PT 7m Juan Carlos Domínguez (VD). INCIDENCIA: ST 24m Guastavino falló un penal (VD) EXPULSADO: ST 25m Guastavino (VD) y 35m Torello (DT de Villa Dálmine). CANCHA: Huracán. ARBITRO: León Boccardi.

¿MISMOS 11? EL VIOLETA PRESENTARÍA LA MISMA FORMACIÓN QUE EN MAR DEL PLATA. #FútbolProfesional | ¡Hoy juega Villa Dálmine! Desde las 15.30 horas recibimos en Mitre y Puccini a @caallboys por la 22° Fecha del Nacional B. ¡No podés faltar! #DaleViola. pic.twitter.com/czjyGVZW6t — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 8 de abril de 2018 #FútbolProfesional | Estos son los 18 jugadores convocados por el DT Felipe De La Riva para el partido de mañana frente a @caallboys, correspondiente a la 22° Fecha del Nacional B. #DaleViola. pic.twitter.com/ACIfRFrHhQ — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 7 de abril de 2018

Nacional B:

Villa Dálmine enfrenta hoy un partido clave ante All Boys

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: