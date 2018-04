La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 08/abr/2018 De la Sugestión a la Transferencia Analítica







Trazos clínica y enseñanza del psicoanálisis comienza el sábado 14 de abril un curso arancelado abierto a todo público en el Teatro La Rosa a cargo de Jorgelina Altmann, Carina Luz Scaramozzino y Gabriela Toledo En "Psicología de las masas y análisis del yo" Freud vuelve sobre el tema del hipnotismo y la "tiranía de la sugestión". Hacía varios años (1890) que había abandonado la hipnosis para situar su práctica por fuera de la coerción del poder sugestivo, dando lugar a la resistencia rechazada por los "hipnotizadores"; no obstante el oscuro problema de la sugestión seguía interrogándolo. En el ´21, no solo no evita sus escollos, sino que abre distintas vías que hacen al interés del tema. La sugestión es un elemento presente en toda palabra, el huevo de la serpiente en torno del cual las sociedades organizan las distintas tramas de fascinaciones. El año pasado leímos entre otros textos uno de A. Cavalletti. Este escritor sigue el hilo y actualiza la pregunta freudiana: ¿Es posible sustraerse de la sugestión? Sin desconocer que "todo es sugestión" (planteo de Berheim) dialectiza el tema: la fascinación, la epidemia sugestiva que está en todo, encuentra su límite en el carácter y la resistencia. Freud para arribar al estudio de la psicología de masas dice que "toda psicología individual es simultáneamente social", la vida anímica del sujeto y la vida anímica de la masa están fundadas en los vínculos de amor, los vínculos afectivos, la economía libidinal; y es allí donde la sugestión toma su potencia. El abandono de la hipnosis (sugestión) condujo a Freud a intervenir directamente sobre la palabra del paciente. Ese mecanismo inaugural del método psicoanalítico, es la transferencia que dispondrá del amor sin ejercer el ineludible poder sugestivo que ello implica, "la cura se abre paso a pesar de la transferencia amorosa y a través de ella… es en ella esencial la instalación de la neurosis de transferencia". Entonces, el amor será la vía de la cura en transferencia y también el obstáculo de la misma ya que alerta a la resistencia ("ahí donde el paciente pone en juego modelos infantiles de relación como el enamoramiento"); activando también "constelaciones que pueden permanecer inconscientes" a causa de un peculiar proceso que Freud llama defensa. Cavalletti hace una lectura particular de la resistencia: "La hipnosis reprime la propia resistencia, y es solo a ese precio que obtiene la docilidad ilimitada… El psicoanálisis en cambio es concebido como una auténtica teoría de la resistencia que devela y estudia precisamente lo que la praxis del sugestionador y sus éxitos tenderían a cubrir". Este año visitaremos algunos de los historiales freudianos que dan cuenta del modo en el que Freud pensó la resistencia, así como la noción de transferencia analítica, desandando el camino que va de la psicología de las masas a la invención del método psicoanalítico para leer los llamados textos sobre la técnica analítica citados por Lacan en el Seminario 1 de (1953). Allí Lacan no solo relee a Freud, revisa su pensamiento, sino que se deja orientar por su deseo, da nueva vida a las nociones freudianas para entonces desprender al psicoanálisis del escollo de la psicología del yo (vuelta a la sugestión), de la llamada contransferencia (confusión entre lo imaginario y lo simbólico) entonces sitúa la transferencia negativa para crear con ese gesto el psicoanálisis lacaniano. Su punto de partida es una lógica: la función de la palabra y el campo del lenguaje, delimita la dimensión propia del análisis, la reconstrucción de la historia del sujeto, un pasado historizado en el presente. Situaremos el contexto histórico y político de ese momento, así como los interlocutores de Lacan. La propuesta es considerar e investigar estos temas por su interés clínico así como, para interrogar la situación actual del psicoanálisis. En el mes de julio proyectaremos "Adiós al lenguaje" (2014) de Jean-Luc Godard. Comienza el sábado 14 de abril a las 12hs. y continúa: 2dos. y 4tos. sábados de cada mes, siempre a las 12hs (puntual). Sala D. Pandiani, Centro Cultural La Rosa. Sívori 916. Campana. Actividad abierta y arancelada a cargo de Jorgelina Altmann, Carina Luz Scaramozzino y Gabriela Toledo. .

ADIOS AL LENGUAJE. La película se proyectará en el mes de julio entre los asistentes al curso



De la Sugestión a la Transferencia Analítica

