La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 08/abr/2018 Solicitada:

La gente no quiere oposiciones, la gente quiere opciones

Por Axel Cantlon







En principio, para hablar sobre el tema de la comisiones hay que saber cómo se trata históricamente esta cuestión dentro del seno del Honorable Concejo Deliberante (HCD). También hay que saber que opinaban unos y otros antes de votarlo, y como terminaron ofreciéndose las propuestas públicamente. Lo primero que hay que saber que desde que estoy en política, nunca presencié en el HCD una votación de comisiones; porque su integración es muy fácil de determinar; dado que las elecciones sirve de elemento objetivo para saber que le toca a cada fuerza. Es decir, los partidos que tienen representación popular se dividen la integración de las comisiones según la cantidad de representantes que tienen. Quiero agregar que en 2011 y 2013, votamos una integración de comisiones con mayoría del Frente para la Victoria (hoy Unidad Cuidadana) y nadie me acusó de peronista o de kirchnerista por eso; sino que la representación fue proporcional y todos la aceptamos porque hay un método objetivo de determinarlo. En esta elección solo 3 minorías obtuvimos representatividad ingresando concejales en las elecciones; y existe una cuarta minoría que tiene un monobloque pero que no ha ingresado ninguno en 2017. En la primer reunión de las comisiones, la propuesta de integración de UC/PJ (Unidad Cuidadana/Partido Justicialista) y FR (Frente Renovador -que la hicieron en forma conjunta- era que FR como monobloque tenga, mínimo, un integrante en todas las comisiones. A su vez, nosotros sostuvimos que tenía que ser proporcional a la cantidad de concejales que cada bloque obtuvo a través del voto popular; porque de lo contrario; el FR que no ingresó nuevos concejales iba a tener más poder o igual dentro de las comisiones que nuestra Unión Vecinal; que tiene un bloque de tres concejales. de los cuales dos ingresaron en esta última elección del año 2017. Es decir, la primer propuesta conjunta de UC/PJ y monobloque FR; fue correr de la escena y del protagonismo dentro de la comisiones a nuestra UV CALIXTO DELLEPIANE en favor del FR que no había ingresado ningún concejal en 2017. Nuestra propuesta fue que la integración de las comisiones, sea proporcional a la cantidad de concejales de cada bloque (1, 3 y 7 respectivamente) y el resultado de la elección. En esas primeras propuestas, no logramos conciliar una integradora. En ese momento, para resolver la disputa, Cambiemos ofreció llevar a 9 integrantes todas las comisiones, donde 3 cada uno tendrían Cambiemos y UC/PJ, 2 UV y 1 FR esa propuesta fue desechada por los bloques UC/PJ y FR. Cambiemos hizo una propuesta con integración de seis (6)concejales por comisión, y luego cada bloque hizo su propia propuesta. El único que cambió de opinión de lo que venía planteando fue UC/PJ donde nos ofrecía a UV MAS CAMPANA más integración en las comisiones, e incluso las presidencias. Llama mucho la atención que quienes primero quisieron (sacarnos lugares, para) restarnos representatividad; ahora hayan cambiado de opinión, y de verdad querían reconocernos más de lo que de verdad representamos. Es decir, el cambio de postura de éstos bloques UC/PJ y FR fue tratar de que nosotros no cumplamos nuestra palabra de pedir proporcionalidad. Una frase popular dice que: "cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía"; y la desconfianza surge no de interpretaciones; sino que la propuesta de UC/PJ y FR para los medios fue complemente diferente de lo que se vivió dentro del HCD, donde nos querían reducir a la misma expresión que el FR. Además, la desconfianza generada no es producto de la casualidad. Hay muchos hechos que lo prueban; y son los siguientes: 1) El bloque UC/PJ dice defender el bolsillo de los ciudadanos de Campana; y en realidad fue el cómplice y máximo responsable del aumento de las tasas municipales en 2016/2017 porque no registró sus mayores contribuyentes; permitiendo su aprobación en la Asamblea de Mayores Contribuyentes. Si UC registraba todos sus mayores contribuyentes, no se hubiera aprobado la Tasa de Combustibles, ni los aumentos de ByL o SEGeHIG y otras tasas. NUESTRO BLOQUE Y TODOS LOS MAYORES CONTRIBUYENTES VECINALISTAS VOTAMOS EN CONTRA. 2) El bloque UC/PJ dice que ellos son opositores pero en realidad hace dos semanas VOTARON EN CONJUNTO el reparto de cargos y puestos en el HCD. Es raro que digan que no pueden sacar proyectos de las comisiones con estas integraciones; si ya alcanzaron acuerdos donde votaron en forma conjunta y en comisiones plenarias donde nunca tienen mayoría. NUESTRO BLOQUE NO ACOMPAÑO ESTA INICIATIVA. 3) El bloque UC/PJ dice que trabaja por el pueblo de Campana (contra el capital y el poder económico en Campana,) y votó afirmativamente la entrega gratuita del puerto de frutos a la empresa Tenaris, ese voto acompaño la entrega del patrimonio de nuestra ciudad junto a CAMBIEMOS y NUESTRO BLOQUE VOTÓ EN FORMA NEGATIVA. En definitiva, desde nuestra visión para poder avanzar en política no hay que discutir cuestiones intrascendentes que están determinadas por criterios objetivos que pueden ser corroborados por todos y que históricamente se resuelven con reglas de costumbre. En conclusión, los dirigentes políticos deben saber que la gente no necesita más FALSAS OPOSICIONES; sino que necesita opciones para construir alternativas superadoras a las existentes.





Solicitada:

La gente no quiere oposiciones, la gente quiere opciones

Por Axel Cantlon

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: