La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 08/abr/2018 Opinión:

No seamos tan ingenuos

Por Mara Pedrazzoli







El pasado miércoles 4 de abril el Ministro de Finanzas, Luis Caputo, asistió a una reunión bicameral en el Congreso de la Nación creada especialmente luego de que rechazara presentarse ante la Cámara baja. Diputados y senadores de la oposición le solicitaban explicaciones sobre su vinculación con empresas en paraísos fiscales, sobre operaciones con dólar futuro realizadas poco tiempo antes de asumir y sobre el nivel del endeudamiento público. Según el diario La Política Online, la reunión fue tensa desde un comienzo, el ministro había llamado infinidad de veces al Senado para exigir seguridad, evitar infiltrados y en lo posible no alargar la sesión más de cuatro horas. Su visita terminó en escándalo luego de que hiciera llegar a la diputada de Nuevo Encuentro, Gabriela Cerruti, un papelito que despertó su bronca. Posteriormente el ministro se defendió pero también pidió disculpas a través de un canal de televisión. "Mis hijas tienen 11 y 13 años. No seas tan mala :", decía el papel que minutos antes de terminar el encuentro llegara a manos de la diputada. En los días previos Cerruti había denunciado en el programa Intratables que Caputo había traspasado a nombre de una de sus hijas la propiedad del fondo de inversión off-shore Axis que en 2016 recibió casi medio millón de pesos por operaciones con títulos públicos, según denuncias públicas. También se acusa al ministro por no declarar ante AFIP y la Oficina de Anticorrupción la propiedad de las empresas Noctua y Princes denunciadas en la filtración conocida como Paradise Papers. Caputo, pícaro, sostuvo en su defensa: "Pasé a un sector público de un día para el otro, no sabía ni que era la oficina anticorrupción" y aclaró además que la tenencia de empresas off-shore no es ilegal. "El tema de las off-shore no es un delito, el tema es tenerlas declaradas. Piensen en una off-shore como si fuera una caja de seguridad, o sea, lo que uno tiene adentro de una caja de seguridad lo puede tener declarado o no, eso no convierte a las cajas de seguridad en malas" dijo ante la bicameral. ¿Pero a qué se dedican las empresas off-shore? En vez de emplazar una empresa en un territorio que ofrezca ventajas competitivas para el desarrollo de determinada actividad, ¿cuál es la conveniencia de hacerlo en un país denominado "paraíso fiscal"? Las ventajas son esencialmente dos: bajos impuestos y secreto bancario. Siendo ese último el atractivo más relevante: las empresas off-shore no están obligadas a declarar el origen de sus fondos, se dedican básicamente al lavado o blanqueo de dinero proveniente de una actividad ilícita, básicamente la evasión impositiva, pero puede tratarse de otras como narcotráfico, etc. Según el ministro fue el primer motivo, que denominó "neutralidad impositiva", lo que impulsó su tenencia de empresas off-shore. Paradójicamente existe una amplia literatura sobre las operaciones con dinero ilegal y los riesgos del secreto bancario. El Banco de Pagos Internacionales (BIS por sus siglas en inglés) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), organismos internacionales dedicados a regular las transacciones comerciales y financieras entre países, advierten en varios escritos su preocupación acerca de la creciente importancia de los "paraísos fiscales" a escala global. "Ni sus hijas de 11 y 13 años pueden ser tan ingenuas", podría haber respondido la diputada Cerruti si hubiese estado por fuera mirando la escena. Las emociones se ponen en juego en el intercambio en vivo. Caputo lo evitó, no respondió a la acusación de frente sino enviando un papel minutos antes que terminara la sesión a sabiendas que no habría tiempo para respuesta. Acompañó el episodio con miradas burlonas, en un gesto temeroso y misógino, pero también de soberbia y desdén a la función pública. Justamente ese es el estilo del macrismo: restar solemnidad al aparato simbólico de la política, ubicarse en las antípodas de la petulancia cristinista. Como dijo en un artículo en Panamá Revista el politólogo Pablo Touzón sobre la estrategia de Duran Barba, es gobernar colocando "un espejo gigante delante de la sociedad". De eso somos capaces. De las chicanas, pero cuidado, no sólo de eso. Se trata del avance hasta cualquier horizonte imaginable del capitalismo y su moral. No se trata de emociones buenas o malas sino de defender la libertad individual y garantizar el éxito económico. La política está subordinada a la economía en el capitalismo, el medio en el que funciona la política (la palabra) cede lugar al medio que rige al dinero (las cifras), por eso no sorprende encontrar dificultades discursivas entre las personas más poderosas del mundo, ya que para serlo sólo precisan tener grandes cuentas bancarias. Por eso una discusión en el Congreso puede cerrarse con un papelito, y un emoticón, porque el poder real está en otro lado. "Dale, levantá que nos vamos", dijo toscamente el ministro Caputo al flamante presidente de la bicameral, José Mayans. Minutos después otorgaba una entrevista al canal TN desde un sillón sentado en el Ministerio de Hacienda. En sus palabras el ministro dejó traslucir cierta molestia por la carga horaria de su función pública. "Estuve aproximadamente tres horas y media contestando absolutamente todas las preguntas (…). Le mandé ese papelito, que como se ve no tiene mala intensión, pero obviamente le pido disculpas a ella y a algún otro o a todos los que pueda haber ofendido (…). Es una anécdota, la verdad es que estuve cuatro horas y media contestando absolutamente todas las preguntas, no una vez, una, dos, tres, cuatro, veces".

La exposición del Ministro de finanzas, Luis Caputo, terminó en escándalo luego de que hiciera llegar a la diputada Gabriela Cerruti un papel que decía: "Mis hijas tienen 11 y 13 años. No seas tan mala".



Opinión:

No seamos tan ingenuos

Por Mara Pedrazzoli

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: