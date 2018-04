La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 08/abr/2018 UV Más Campana:

La UV Más Campana respondió las acusaciones que el bloque PJ-UC realiza sobre el supuesto pacto con el oficialismo. La primera sesión ordinaria del año del Concejo Deliberante y la conformación de las comisiones internas volvieron a poner frente a frente a los bloques UV Más Campana y PJ-UC, que nuevamente denunció un pacto entre Axel Cantlon y el oficialismo. "Se nota que todavía no pueden digerir que la UV Más Campana haya conseguido casi la misma cantidad de concejales que ellos en la última elección de 2017. Sangran por la herida de no haber conseguido representar a toda la oposición de Campana", disparó Cantlon sobre los dichos contra su persona. "Les molesta que tengamos voz propia, que no puedan doblegarnos y que no tengan la capacidad de conducirnos", agregó. Por su parte, la concejal Rosa Funes manifestó: "Nosotros somos el equilibrio del HCD, no es correcto decir que Cambiemos como cualquier otro bloque pueda tener mayoría por sí mismo como señalaron ayer los concejales kirchneristas. Y tampoco es correcto que entregamos la mayoría del Concejo, cuando hoy ningún bloque político tiene mayoría propia; la primera minoría es Cambiemos con 9 concejales, el kirchnerismo tiene 7, nosotros 3 y el Frente Renovador 1. Sólo con 10 se empata y con 11 se consigue mayoría simple; y no hay ningún bloque hoy con 11 concejales.". En tanto, el concejal Carlos Gómez aseguró que "en las últimas tres sesiones, fueron ellos los que entregaron la mayoría a Cambiemos cuando nosotros rechazamos la mayoría de las propuestas que eran contrarias a los intereses de nuestra comunidad". En ese sentido, brindó tres ejemplos: "En diciembre de 2017 cuando se entregó en forma gratuita el Puerto de Frutos, los K formaron mayoría con Cambiemos; en febrero cuando aprobaron repartirse cargos y puestitos para sus amigos, el kirchnerismo formó con Cambiemos la mayoría para aprobarlo; y en la sesión de este jueves, cuando aprobaron la llegada de 3 millones para el Registro Civil, cuando en realidad ya hay una licitación aprobada por casi 4 millones que nadie vino a explicar para que se usó ese dinero. Por todo eso, me llama la atención que digan que nosotros le entregamos la mayoría, porque en realidad ellos lo están haciendo en todas las sesiones". Luego, Gómez añadió: "Que nosotros no seamos lamebotas de Máximo Kirchner ni de La Campora, y mucho menos de quienes dirigen los destinos del Bloque K, no significa que vayamos corriendo a abrazarnos con Cambiemos ni muchos menos. Si de verdad quieren quedarse como única oposición, les voy a avisando que nos van a tener que matar a nuestros concejales, porque nuestro espacio político quiere seguir trabajando como un partido vecinal independiente de los frentes nacionales que actualmente tienen representación política en Campana". Y finalmente, el edil aseguró que "mienten porque saben que nosotros podemos ser el equilibrio que mueva la aguja para un lado y para el otro, porque no tienen capacidad para conducir a todos los bloques opositores y atacan a los que queremos ser el equilibrio del HCD en Campana".



