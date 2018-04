La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 08/abr/2018 Automovilismo - Súper TC2000:

Matías Milla abandonó en la primera final en Rosario







El piloto de nuestra ciudad, que sufrió la rotura del limpia parabrisas bajo el agua, debió dejar la prueba cuando se encontraba en la 9ª posición y ya habían transcurrido diez vueltas. Hoy tendrá revancha en la segunda carrera de la fecha. En un sábado muy complicado por la lluvia y problemas en el autódromo Juan Manuel Fangio de Rosario, el piloto campanense Matías Milla alternó buenas y malas en la segunda fecha del campeonato del Súper TC2000, la categoría de mayor tecnología del automovilismo nacional. En el arranque de la actividad competitiva del fin de semana, el piloto de nuestra ciudad logró meter el Renault Fluence #23 del Sportteam entre los diez mejores de la clasificación. Y desde ese 10º puesto partió en la primera final del fin de semana, pautada a 31 vueltas. Esa largada se demoró largos minutos por un corte de energía en el autódromo y fue "controlada" por el auto de seguridad ante el agua caída sobre la pista (no parecía ser tanta como para tomar esa medida). En ese escenario, Milla logró avanzar en las primeras vueltas y colocarse en la octava posición. Sin embargo, cuando se fue estabilizando el pelotón, se notó que no tenía el ritmo necesario como para aspirar a más. Así, tras ser superado por Facundo Chapur (Citroen C4), quedó en el noveno lugar y cuando ya había cumplido diez vueltas, terminó abandonando. "Teníamos un auto contundente en carrera, pero se quemó el limpiaparabrisas en la segunda vuelta y quedé a ciegas", explicó el campanense, quien quedó complicado por el "spray" que se levantaba en pista. "No ligamos. Fue una verdadera lástima. Mañana (por hoy domingo) tenemos otra carrera. A trabajar fino", cerró Milla en su cuenta de Twitter. El ganador de la primera prueba fue el vigente campeón del Súper TC2000, Facundo Ardusso (Renault Fluence), quien largó en segunda posición, pero rápidamente superó a Agustín Canapino (Chevrolet Cruze) en una gran maniobra que posteriormente repetiría Matías Rossi (Toyota Corolla), quien culminó en segundo lugar. El podio lo completó Mariano Werner (Peugeot 408). El Top 10 de esta primera carrera también incluyó a: 4) Facundo Chapur (Citroen C4); 5) Agustín Canapino (Chevrolet); 6) Fabian Yannantuoni (Peugeot); 7) Néstor Girolami (Peugeot); 8) Julián Santero (Toyota Corolla); 9) José Manuel Urcera (Citroen), y 10) Federico Iribarne (Citroen). En tanto, Leonel Pernía (Renault), ganador de la primera fecha, finalizó en la 11ª posición. Para hoy domingo, el cronograma establece un "Warm Up" a las 8.30 y luego, a partir de las 9.10, se desarrollará la clasificación que determinará los lugares de salida para la segunda carrera del fin de semana, que comenzará a las 12.15 y también será a 31 giros (televisación de TyC Sports y Canal 13).

SOBBRE PISTA HÚMEDA. LA JORNADA LLUVIOSA AFECTO AL NORMAL DESARROLLO DE LA PRUEBA EN EL AUTÓDROMO JUAN MANUEL FANGIO, DONDE MATÍAS MILLA FUE PROTAGONISTA HASTA SU DESERCIÓN. HOY TIENE REVANCHA.



Automovilismo - Súper TC2000:

Matías Milla abandonó en la primera final en Rosario

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: