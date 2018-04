Invitan a un show artístico en la sociedad de fomento del barrio Lubo

Lo brindará la compañia internacional "Our Voice". Será este lunes a partir de las 17. La entrada es libre y gratuita. El comedor "Nuestra Voz" y la sociedad de fomento de barrio Lubo invitan a los vecinos al show artístico gratuito que la compañia internacional "Our Voice" ofrecerá este lunes a partir de las 17. La propuesta se llevará a cabo en la sociedad de fomento del barrio, ubicada en San Luis y Cordeau. Según informaron desde la organización, habrá merienda y sorteos. Our Voice es un movimiento cultural que, a través del arte, promueve los valores para una sociedad mejor.

