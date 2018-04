La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 08/abr/2018 Facebook: Tu vida bajo control

Por Gastón Boechat







Los veintidos años de experiencia manejando cuentas de clientes nacionales y extranjeros nos han dado la capacidad de poder explicar con un discurso coloquial el enmarañado mundo de las redes sociales, el marketing, la publicidad, el posicionamiento y todos los temas asociados. Para comenzar esta columna y aprovechando la agenda de medios nacionales e internacionales, creo que es importante que explique los alcances de una herramienta que utilizamos casi la misma cantidad de horas que las que dedicamos al descanso. Desde ya que estamos hablando de Facebook, una de las redes sociales que viene en caída hace aproximadamente 5 años. Desde el surgimiento de nuevos espacios de interacción y sumado a la masividad que Facebook ha alcanzado, causó que padres y adultos mayores generen sus propias cuentas, y por consecuencia, sus hijos al sentirse controlados o vistos, emigraron a nuevos espacios como Instagram. ¿Será que estamos en final de uno de los emprendimientos digitales más grandes de la historia? Sinceramente no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que este espacio de interacción no es tan "inofensivo" como parecía ser: ya es público y notorio que Facebook recopila todo tipo de información generada por nosotros mismos. Nuestra información familiar, fotos, equipo de futbol, religión, ideología, en definitiva, todo nuestro perfil, cargado en un solo espacio, disponible al mejor postor. No nos importaba tanto que se recopilen datos, pero nunca se expuso tanto como ahora la utilización de los mismos. ¿Servirán sólo para que auspiciantes lleguen de manera más dirigida a sus potenciales clientes? ¿Por qué si se utiliza de manera tan efectiva para el uso publicitario, la política no utilizaría semejante información para llegarnos con el mensaje indicado, personalizando cada mensaje tanto como sea posible? Facebook ofrece la posibilidad de bajar un "zip" con toda nuestra información directamente desde nuestra cuenta. Y usando esa función es posible encontrar todo (o gran parte) de lo que Facebook tiene de nuestro perfil. Precisamente en este archivo de algunos usuarios se han encontrado datos que, en teoría, Facebook no debería guardar como por ejemplo llamadas y mensajes de texto de móviles Android, tal y como informan algunas personas en Twitter. No los quiero asustar, pero se verificaron casos de personas que estaban revisando los datos que Facebook había recopilado sobre ellos, y descubrieron dos años de metadatos de llamadas telefónicas desde su teléfono, incluyendo nombres, números de teléfono y la duración de cada llamada hecha o recibida. Pasa que la primera vez que iniciamos sesión con nuestro teléfono, se pueden cargar los datos de contacto e información de cuántas veces nos comunicamos con cada uno. Esta carga de contactos es opcional, y la instalación de la aplicación solicita explícitamente permiso para acceder a los contactos, algo necesario como parte de su algoritmo de "Recomendación de amigos". Lo cierto es que mientras algunos siguen haciendo pintadas en paredes o colgando pasacalles como en el siglo pasado, otros están años luz de distancia, haciendo inteligencia social utilizando todas las herramientas digitales disponibles con precisión quirúrgica: llegando con el mensaje perfecto para influir las audiencias en post de juntar nuevas voluntades para las próximas elecciones. Gastón Boechat, Director de Newgraph

CONTROL. Como un "Panóptico digital", Facebook y otras redes sociales recopilan información sensible de cada uno de nosotros. La pregunta sería si es solo utilizada para la recomendación de amigos o persigue fines sociales y comerciales.



Facebook: Tu vida bajo control

Por Gastón Boechat

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: