La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 08/abr/2018 Últimos días para inscribirse:

Las tecnicaturas que ofrece el Instituto del Bicentenario de la Fundación Fudecyt







Con una duración de tres años la Tecnicatura Superior en Gestoría y la Tecnicatura Superior en Diseño y Producción de Indumentaria, permiten la formación de profesionales que, a corto plazo, serán los protagonistas del mundo del trabajo. El título tiene validez nacional. El Instituto del Bicentenario de la Fundación Fudecyt, es la alternativa acertada para quienes buscan formación de Nivel Superior. El título es oficial con validez a nivel nacional. Los alumnos desarrollarán a lo largo de cada año prácticas profesionalizantes. Frente a esta realidad, la Fundación Fudecyt, a través del Instituto del Bicentenario ofrece actualmente: Tecnicatura Superior en Gestoría y la Tecnicatura Superior en Diseño y Producción de Indumentaria. Las dos tienen una duración de tres años y se cursan dos a tres veces por semana según el cuatri-mestre de 18 a 21:30 horas. La primera de ellas, se aspira a que el Gestor esté lo suficientemente capacitado, no sólo para ejercer su profesión, sino para desempeñar cargos especializados dentro de la Administración Pública. Tendrá una fuerte vocación de servicio y conducta ética. El plan de estudios incluye materias como Derecho Constitucional, Derecho Privado, Derecho Público municipal, Derecho Tributario, Organización y funcionamiento de los registros nacionales y provinciales, Gestión en los organismos provinciales, Gestión profesional municipal, etc. El Técnico Superior en Gestoría, entre muchas otras funciones, trabajará codo a codo con otros profesionales como Abogados, Escribanos, Contadores, etc. Será el encargado de arbitrar los medios para realizar trámites y/o solicitar certificados ante diferentes organismos como: Rentas, Registro Automotor, IPS, Oficina de Catastro, Anses, etc. para poder realizar cualquier tipo de operación. En tanto la Tecnicatura Superior en Diseño y Producción de Indumentaria cuenta con capacidad de posicionarse profesional-mente en un mundo altamente competitivo. El diseñador creativo, especializado, debe estar altamente capacitado para generar colecciones de moda ya sean de su autoría o brindar servicios a las empresas. Se hace hincapié en la verificación de calidades y materiales, está relacionado con la industrialización. El alumno se dota de conocimientos superiores, entendiendo la profesión desde lo teórico y práctico. Esta última tecnicatura se puede adicionar a una licenciatura. Los requisitos son traer Ficha de Inscripción completa (esto se realiza en el Instituto), Fotocopia de Titulo Secundario, Polimodal o su equivalente (o Certificado de Título en trámite), Fotocopia de la 1º y 2º hoja del DNI, Fotocopia de la Partida de nacimiento, Certificado de Aptitud Psicofísica y 2 fotos 4 X 4 Los precios son accesibles y aquellos interesados en realizar esta tecnicatura deberán inscribirse en Luis Costa 689, de lunes a viernes de 18:30 a 21:30 horas o sino mandar un correo a ibcampana@fudecyt.org.ar. También se pueden comunicar al (03489) 423988 - 438337. A través del Facebook institutodel-bicentenario o por la web: www.instdelbicentenario.com.ar CURSOS El Instituto ofrece además desde el año pasado cursos cortos. Se les brinda un certificado al finalizar avalado por el Instituto del Bicentenario. La duración es de dos a seis meses para formarse profesionalmente entre ellos están: Curso de asistente en recursos humanos (4 meses), Auxiliar Administrativo contable (4 meses), Curso de liquidación de sueldos (2 meses), Auxiliar en Abogacía y Escribanía (4 meses), Gestoría del Automotor (4 meses), Auxiliar en Farmacia (2 meses), Curso de Oratoria (2 meses), Informática laboral (3 meses) y Asistente en Seguridad e Higiene (6 meses).









Últimos días para inscribirse:

Las tecnicaturas que ofrece el Instituto del Bicentenario de la Fundación Fudecyt

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: