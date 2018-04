La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 08/abr/2018 La voz de Dios para este tiempo:

En esta semana se rindió homenaje a Martin Luther King al cumplirse 50 años de su asesinato. De esta manera, se recuerda al hombre asesinado por defender que todos los hombres, blancos y negros, han sido creados iguales y a imagen de Dios, y por lo tanto ante la Ley. Martin Luther King quiso hacer la voluntad de Dios. Pastor evangélico, activo políticamente, Premio Nobel de la Paz en 1964, nació en Atlanta en 1929. Fue pastor bautista, como también lo fueron su padre y su abuelo. Martin Luther King se graduó en 1951 y recibió su Doctorado de Filosofía en el año 1955. En 1954, King fue elegido pastor de la Iglesia Bautista de Dexter Av. en Montgomery, Alabama, liderando el boicot al bus de Montgomery en 1955. En 1957 participó en la fundación de la Conferencia Sureña del Liderazgo Cristiano creado para organizar el activismo por los Derechos Civiles. ¿Hasta qué punto estaban unidas la relación entre la fe de Martin Luther King y su actividad social y política? fue un continuo buscador de reencuentros con la fe que vivió de niño, "conviviendo en tensión ambas experiencias, y quiso arraigarse en lo básico de la fe cristiana en Jesús". Se recuerda su famoso discurso "Yo Tengo un Sueño", un discurso social y político, pero "lleno de esperanza que sólo puede ser de origen divino", con frases en las que existe "la fuerza de las palabras de carácter bíblico, y una visión que venía de Dios". En este sentido, y sobre todo ante la radicalización que suponían otros, como Malcom X, sólo la fe de M. L. King le sirve para salir adelante, y en esto "creo que debemos ver la providencia de Dios, que abrió el camino entre el blanco y el radicalismo violento negro". "Podríamos decir que es la visión del Evangelio, y la injusticia social que entra en contradicción con el mensaje bíblico lo que le lleva a enfrentar el problema de la injusticia con los negros". El ve a todos los hombres como iguales, y busca un proceso pacífico de lucha por los derechos civiles que es sumamente complicado y difícil, y que le supuso una tensión enorme, De forma profética dijo en el último discurso: "Quisiera tener una larga vida, pero eso no es lo importante, simplemente quiero hacer la voluntad de Dios.", expresó "Dios ha permitido que llegara a la cima de la montaña y desde allí he visto la tierra prometida. Y es posible que no vaya, a la tierra prometida con ustedes (…pero) Estoy feliz esta noche. Nada me preocupa. No temo a hombre alguno. Mis ojos han visto la gloria de la venida del Señor". Les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres; pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien sírvanse unos a otros con amor. (Gal. 5:13) Sin duda fue utilizado por la providencia de Dios para dar un giro a la situación injusta del pueblo negro en EE.UU." En ese sentido, MLK aprendió del método Gandhi, pero añadiendo la dimensión de su fe, aprendiendo que la violencia no era el camino. (Juan 8:36) si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La resistencia pasiva de Ghandi se suma a la luz de la tierra prometida y la gloria del Señor que vio MLK. Busca una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de DIOS. "La Biblia" ¡Hasta la próxima semana! ¡Dios te bendiga! Luís Rodas Rivadavia 447- Campana -Tel. 03489. 427296 / 437492 - luisgurodas@yahoo.com.ar



