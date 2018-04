Conferencia de Giorgio Bongiovanni en Arese, Italia, marzo 2018 (2da parte)

Giorgio: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo

He escrito recientemente en mi página web www.giorgiobongiovanni.it "Santa Navidad 2017 ¡Yo le he visto! Mi camino espiritual y de fe se concluye en el momento en el que toco con mis manos a Jesús Cristo. Él se presenta. No me preguntéis por qué yo. No lo se. Quizás porque tengo el valor de decir ciertas cosas…

No soy mejor que vosotros, soy un hermano vuestro pero yo le he visto y entonces para mí ya no es un problema de fe, que la tengo, porque yo tengo fe. Creo también en lo que no he visto, en los Santos, en la Eucaristía, en las apariciones de la Virgen, creo sin pruebas, es decir, por fe. Creo en la oración por fe, pero a Jesús no puedo verle por fe, yo creo porque le he visto. Después tengo fe en Él, en las enseñanzas. Obviamente quienquiera de vosotros me podría decir que no cree que le he visto y lo comprendo perfectamente. Yo mismo en vuestro lugar, sobre todo a esta edad, no lo creería.

A pesar de ello, tengo que contar lo que he visto y sobre todo lo que me ha dicho Cristo.

No os puedo contar treinta años de contacto en poco tiempo esta tarde, puedo resumirlo con todo el corazón. Treinta años de visiones espirituales con Jesús, la Santa Madre y con esos seres que antes Pier Giorgio ha llamado extraterrestres. De jovencito, con mi guía, mi maestro Eugenio Siragusa hemos acuñado una aforisma a los extraterrestres, pero no es una aforisma satírico, es profundo - ángeles ayer extraterrestres hoy-. Y esta aforisma sigue siendo hoy nuestro lema.

Yo le he visto, le he visto en mi casa, por la calle. Jesús ha regresado a la Tierra, ha bajado del cielo con su cuerpo resucitado y ha vuelto a la Tierra de incógnito. Yo no os dejaré huérfanos, regresaré entre vosotros está escrito en el Evangelio. Yo estoy viviendo esta profecía porque le he visto. Le he visto y le he tocado. Tenemos que separar la visión espiritual, que todos vosotros podéis tener. Conozco personas que están aquí en la sala que han visto a Jesús en sueño, han tenido visiones o mensajes a nivel onírico espiritual. No sé si hay alguno de vosotros que lo ha visto como yo, más allá de la visión espiritual, es decir cara a cara. Le he tocado, he comido con Él y me ha dado un trozo de pan, come el pan de la vida hijo. Tenía la voz de un joven de treinta años, más alto que yo con el cabello largo, sus indumentos de color granate, las heridas en las manos y en los pies. Me dijo lo que tenía que hacer y a quien se lo tenía que decir. Desde el dos de septiembre del 1989 me dicen y repiten siempre lo mismo. Decenas y decenas de mensajes sobre la evolución del hombre, la reencarnación, el cosmos, el Universo, los planetas, las dimensiones, el ser humano, la filosofía cósmica, la ciencia cósmica, las astronaves, las astronaves madres, la explicación del viejo y del nuevo testamento a la luz del lenguaje moderno.

Es decir, redimensionar ese viejo lenguaje y adaptarlo al plano de la lógica moderna...

Estos contactos, estos Seres me han dicho que explique estas cosas.

Ezequiel ve una astronave con un puente de mando con muchas escotillas. ¿Cómo tenía que describirlos Ezequiel hace 2500 años? Ojos alrededor, las escotillas tienen forma de ojo. Todas estas cosas, las apariciones de Fátima, el mensaje del Apocalipsis de Juan, las catástrofes naturales, el cambio climático, el desplazamiento del eje polar, el enderezamiento del eje polar, la instauración del Reino de Dios en la Tierra, como viven las comunidades extraterrestres con respecto a las nuestras, por qué nosotros somos violentos y ellos pacíficos, qué significa el amor, qué significa el carisma, qué significa el astral, qué significa la fraternidad, la comunidad, la justicia.

Continúa el próximo domingo

Para más información ingresá a:

Facebook: LaVoz del Águila

Youtube: La Voz del Águila

Mail: lavozdelaguila@yahoo.com.ar