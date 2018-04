La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 08/abr/2018 Ayurveda y Salud:

Maravillosa Vitamina C (2da. Parte)

Por Bioqca. Mónica A. Rímoli







En el Ayurveda consideramos que todo aquellos que restablece o mantiene la salud es Medicina. También en el Ayurveda ponemos en práctica el principio de "NO DAÑAR" para curar. Todos los animales fabrican su propia vitamina C menos los primates superiores, los conejillos de Indias y...los humanos. Se nos inactivó el gen para fabricarla en el transcurso de la evolución. Viviendo una "vida de ciudad" deberíamos todos suplementarnos con vitamina C. Las frutas y verduras vienen conmuchas menos vitaminas y minerales que hace unos años atrás. La vitamina C o ácido ascórbico, además de antioxidante es un poderoso antídoto inespecífico que contrarresta y neutraliza los efectos dañinos de muchos tóxicvos que diariamente respiramos y consumimos con el agua y alimentos. Para destapar arterias obstruídas y para curar el cáncer sin efectos colaterales, el ácido ascórbico es una verdadera panacea universal. Ojalá cada vez más médicos sigan los pasos de Linus Pauling para salvar la Vida de sus pacientes. Bioqca. Mónica A. Rímoli Postgrado Ayurveda (U.B.A.)



