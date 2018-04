NOTICIA RELACIONADA: Nacional B:

Villa Dálmine enfrenta hoy un partido clave ante All Boys ENCUENTRO Nº 33. En 32 partidos, Villa Dálmine ganó en 13 ocasiones, All Boys se impuso en 12 partidos y empataron 7 veces. Villa Dálmine convirtió 32 goles, mientras que All Boys marcó 31. COMO LOCAL VILLA DALMINE. Jugaron 16 veces, Villa Dálmine ganó 8 encuentros (18 goles); y All Boys ganó 3 veces (12 goles). Empataron en 5 ocasiones. COMO LOCAL ALL BOYS. Jugaron 16 veces, Villa Dálmine ganó 5 partidos (14 goles); y All Boys venció en 9 oportunidades (19 goles). Igualaron 2 encuentros. EL ULTIMO ENCUENTRO. El miércoles 21 de junio de 2017, por la 39ª fecha del Nacional B 2016/17, Villa Dálmine le ganó 1-0 a All Boys vomo visitante con gol de Pablo Burzio y arbitraje de Pedro Argañaraz. EL ULTIMO ENCUENTRO LOCAL: El miércoles 23 de noviembre de 2016, por la 16ª fecha del Nacional B 2016/17, igualaron sin goles. EL ULTIMO TRIUNFO LOCAL. Fue en 2015: Villa Dálmine 2 (Gabriel Sanabria y Renso Pérez) - All Boys 1 (Juan Manuel Vázquez). El partido, por la 13ª fecha del Nacional B, comenzó el sábado 2 de mayo y continuó el miércoles 13. APOSTILLAS: Tres partidos sin perder acumula Villa Dálmine sobre All Boys, con una victoria y dos empates. La última derrota fue en Floresta el viernes 18 de septiembre de 2015, por la 34ª fecha del Nacional B: 1 a 0 con gol de Hernán Rivero. Como local, el Violeta lleva 7 juegos sin derrotas ante el Albo, con 4 triunfos y 3 empates. GOLEADORES DE VILLA DALMINE: Dante Repetto (3), Francisco Ramón Portillo (3), Carlos Omar Guerrero (3), Aldo Mastrogiuseppe (2), Jesús Pretto (2), Juan Carlos Domínguez (2) y Leonardo Luchetti (2). GOLEADORES DE ALL BOYS: Fabián Eduardo De Sarrasqueta (3), Héctor Sorroche (2), Hugo Mario Carro (2), Pedro Medina (2), Carlos Cabrera (2) y Omar Jacinto Alí (2). EL PARTIDO EN EL RECUERDO: LA FINAL POR EL ASCENSO A LA PRIMERA B: Se disputó el domingo 29 de diciembre de 1963, cuando Villa Dálmine le ganó 1-0 a All Boys en cancha de Huracán. VILLA DALMINE (1): Oscar Julio Cadars; Ricardo Natalio Garibaldi y Bernardo Carlos Guastavino; Aldo Bonifacio Mastrogiuseppe, Ricardo Augusto Monteiro y Osvaldo Oscar Guenzatti; Luis Angel Vizzo, Ismael Demetrio Pavón Reyes, Juan Carlos Domínguez, Luis Antonio Garma y Guillermo José Puerto. DT: Horacio Marcelo Torello. ALL BOYS (0): León Golbaum; Alonso y Hugo Emilio Bianchi; J. Rodríguez, Miguel Ángel Mieres y Fernando Oscar Marchesi; Roberto Miguel Candal, Nerio, Cesáreo Cortón, Sorroche y Norberto Ernesto Figueroa. DT: José Manuel Moreno. GOL: PT 7m Juan Carlos Domínguez (VD). INCIDENCIA: ST 24m Guastavino falló un penal (VD) EXPULSADO: ST 25m Guastavino (VD) y 35m Torello (DT de Villa Dálmine). CANCHA: Huracán. ARBITRO: León Boccardi.



El Historial:

Villa Dálmine Vs. All Boys

Por Gustavo Belsué

