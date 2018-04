El comienzo de la 22ª fecha le siguió agregando picante a esta temporada del Nacional B. Tanto en la lucha por el ascenso directo y la clasificación al Reducido, como en la pelea por la permanencia. Después de la victoria de Deportivo Riestra sobre Ferro por 1 a 0, la jornada de ayer se abrió en Junín, donde Sarmiento venció 2-1 a Mitre de Santiago del Estero. De esta manera, el Verde confirmó su recuperación, llegó a los 33 puntos y se transforma también en candidato. Luego, Flandria logró un triunfazo en Mataderos, donde goleó 5-2 a Nueva Chicago. Con la victoria, el Canario todavía se mantiene con esperanzas de salvar la categoría, mientras que el Torito quedó otra vez muy cerca de la zona roja. El sábado se cerró con otro encuentro en el que había mucho en juego respecto a la zona alta. Y San Martín no falló en Tucumán: venció 4-2 a Agropecuario y se trepó a lo más alto de las posiciones con 35 puntos. Esta 22ª fecha continuará hoy con tres duelos clave en la lucha por la permanencia: Los Andes vs Independiente Rivadavia (12.00), Villa Dálmine vs All Boys (15.30) y Estudiantes de San Luis vs Brown de Adrogué (16.00). Y luego, a partir de las 17.00, habrá un partido decisivo en la lucha por el ascenso directo, cuando Gimnasia de Jujuy (6º con 31) reciba a Aldosivi de Mar del Plata (2º con 34). En tanto, el lunes jugarán: Almagro vs Juventud Unida (20.05), Santamarina vs Guillermo Brown (20.30) y Boca Unidos vs Atlético Rafaela (21.05). La fecha se cerrará el martes en el Sur del conurbano bonaerense con el duelo entre Quilmes y Deportivo Morón.



Un Torneo Caliente:

San Martín de Tucumán quedó ayer como único líder del Nacional B

