El Xeneize cayó anoche por 2 a 1 ante Defensa y Justicia en La Bombonera. Por eso, si el Ciclón le gana hoy a Godoy Cruz, queda a cinco puntos del líder. Sorpresa en La Bombonera: anoche, por la 22ª fecha de la Superliga Argentina de Fútbol (SAF), Defensa y Justicia consiguió un triunfo histórico al vencer 2-1 al Xeneize como visitante con dos goles de Fabián Márquez. De esta manera, el equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto desaprovechó la oportunidad de llevar a once puntos su distancia sobre San Lorenzo, que ahora se ilusiona con sumar de a tres y quedar a sólo cinco unidades, cuando restarían cinco fechas. Pero no la tendrá fácil el Ciclón: hoy, desde las 11 de la mañana, enfrenta en el Nuevo Gasómetro a Godoy Cruz, equipo que marcha en el cuarto puesto y que si gana, queda en la segunda posición, a siete de Boca. La jornada de hoy se completa con: San Martín de San Juan vs Huracán (13.15), Atlético Tucumán vs Newells (15.30), Talleres vs Independiente (17.45) y Racing Club vs River Plate (20.00). En tanto ayer, además de la derrota de Boca, se dieron los siguientes resultados: Temperley 2-2 Lanús; Rosario Central 2-1 Belgrano y Banfield 3-1 Olimpo. Mientras que el partido entre Colón y Vélez Sarsfield fue suspendido a los 22 minutos por el lanzamiento de bombas de estruendo. La fecha había comenzado el viernes, cuando Tigre venció 2-0 a Gimnasia (LP) y Argentinos le ganó 3-1 a Unión (SF) en La Paternal. Y se cerrará mañana lunes con otros dos partidos: el descendido Arsenal vs Patronato (19.00) y Estudiantes de La Plata vs Chacarita (21.15).



