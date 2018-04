Publicidad El remero del Boat Club ya había sido confirmado en cuatro sin timonel y ocho junior. Ahora, el Cuerpo Técnico lo confirmó en dos sin timonel junto a Tomás Herrera, la prueba en la que participará Argentina en los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018. Continúan las buenas noticias para Felipe Modarelli en particular y para el remo y el deporte local en general: Martín Cambareri, Director Técnico Nacional de Remo del Equipo "Buenos Aires 2018" confirmó a Felipe en una tercera embarcación para el próximo Campeonato Sudamericano. A las ya confirmadas pruebas de cuatro remos largos sin timonel y ocho junior, ahora se sumó nada más y nada menos que la de dos sin timonel, la prueba para la cual Argentina ya tiene su plaza en los próximos Youth Olympic Games. De esta manera, Felipe correrá en tres pruebas en el Sudamericano Junior y Sub-23 de Chile, a realizarse del 20 al 22 de abril en Valparaiso, Chile, en la Laguna ´´La Luz´´ de Curauma. Se trata de algo que no tiene antecedentes cercanos, ya que desde 2011 todos los remeros del Campana Boat Club que compitieron en regatas sudamericanas lo hicieron en una sola prueba: Almendra Murillo (la única que logró consagrarse campeona) lo hizo en cuádruple par en 2011 en Tigre, María Kury en single (medalla de plata) en 2015 en Encarnación, Paraguay, Enzo Noguera y Joel Romero en cuádruple (bronce) en 2016 Curauma, y Felipe Modarelli en cuatro sin timonel en 2017 en Brasilia. La explicación del Cuerpo Técnico para la elección de Felipe Modarelli -y no Agustín Scenna, con quien competía por ese lugar junto a Tomás Herrera- para correr el dos sin es que el campanense "cometió menos errores durante las últimas regatas internacionales, y que exhibe menos variaciones de tiempos en sus cuatro parciales, que es lo que se necesita para ganar en la distancia standard de 2000 metros". De todas maneras, la elección de Felipe para correr el par junior en Chile no define en absoluto su lugar en los Juegos Olímpicos. Esto es básicamente porque los JJ.OO de la Juventud se corren en una distancia mucho menor (400 metros aproximadamente, en Puerto Madero) donde a priori Scenna tendría alguna ventaja sobre Felipe (en distancias cortas), y además quedan varias instancias de evaluación y competencias internacionales a considerar. Los botes nacionales que integrará Felipe Modarelli, entonces, son: -Dos remos largos sin timonel junior masculino (JM2-): junto a Tomás Herrera (Club Mendoza de Regatas) -Cuatro remos largos sin timonel junior masculino (JM4-): junto a Tomás Herrera (Club Mendoza de Regatas), Agustín Scenna (Club de Actividades Acuáticas Atlantis de Mar del Plata), y Marco Pagnanelli (Tigre Boat Club) -Ocho junior masculino (JM8+) junto a Tomás Herrera (Club Mendoza de Regatas), Agustín Scenna (Club de Actividades Acuáticas Atlantis de Mar del Plata), Marco Pagnanelli (Tigre Boat Club), Benjamín Pettinari (Club de Remo Teutonia), Franco Dal Farra (Club San Fernando), Peter Dickson (Buenos Aires Rowing Club) e Ignacio Pacheco (Club de Regatas Rosario).

DUO GANADOR. FELIPE COMPARTIRÁ BOTE CON TOMÁS HERRERA, CON QUIEN CONSIGUIÓ LA MEDALLA DORADA EN LOS JUEGOS SURAMERICANOS DE LA JUVENTUD 2017, REALIZADOS EN SANTIAGO DE CHILE.





Publicidad



Remo:

Felipe Modarelli fue confirmado también en Dos Sin para el Sudamericano

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: