Rincón Tuerca

FORMULA UNO: La categoría está desarrollando otra fecha del presente campeonato con el Gran Premio de Barein. Televisa Fox Sport. DESPRENDERSE: En su momento Cesar Bebedet decidió desprenderse de su auto de carrera el cual adquirió el campanense Gastón Fernandez y esto lo alejó al representante de Zárate de la alta competencia lugar que ahora extraña. ENTUSIASMADO: Ahora Don Cesar al ver como está la categoría de los chasis del Regional se entusiasmó y está viendo en poder alquilar alguno para volver al rodeo donde corrió muchos años. OFRECER: Quien le ofreció su auto para correr fue su amigo Angel Genovese pero es una Chevy para la GTB del Regional y a don Cesar le apasiona subirse a un chasis, agradeció el cumplido pero está observando el presente panorama de la categoría mencionada. TC MOURAS: La categoría va por otra carrera del campeonato en el autódromo de La Plata este fin de semana sin pilotos invitados. Televisa desde las 11 hs la TV Pública a través del programa "Carreras Argentinas". COMUNICADO: Finalmente tras no llegar a un acuerdo entre los propietarios del autódromo de Zárate y los dirigentes de la categoría Copa R.F. se emitió un comunicado donde los dueños del kartódromo mencionado prohiben el ingreso a dicho lugar de la categoría Copa R.F. REPERCUSION: Días atrás en nuestra página de Facebook publicamos una foto del "Príncipe" Bustos y su auto del TC del Oeste que tuvo una repercusión enorme por lo buena gente que era y porque siempre fue un fanático de los fierros donde se terminó dando el gusto de correr y representar a su ciudad. RECIBIR: La niña ya recibió la autorización para poder correr en karting y ahora se está trabajando en encontrar un equipo que la pueda atender para meterse en la alta competencia como lo hizo en su momento su abuelo. ALMA: En el autódromo capitalino la categoría encara otra carrera del campeonato durante este fin de semana. Desde las 10 hs arrancan con su espectáculo. CONTENTO: Así se mostraba Juan Sbarra por lo realizado en el Turismo Pista el pasado fin de semana en Concepción del Uruguay donde todos terminaron con diversos resultados y los autos bastante enteros. ALQUILAR: Todo estaba dado para que Ignacio Tártara corriera este año mostrando el Uno en la GTA del Regional pero apareció Valerio Diamante y se lo alquiló, llegaron a un acuerdo y "Nacho" se quedó de a pié. DOS CLASES: De esta manera el representante de Capilla del Señor corren dos clases del Regional en los chasis y en la GTA todo bajo la atención de los autos por parte del equipo de Tártara en la fortaleza de la Ruta 183. FORMULA METROPOLITANA: La categoría Escuela desarrolla otra fecha de su campeonato durante este fin de semana en el autódromo de La Plata. Televisa desde las 11 hs. la TV Pública a través del programa "Carreras Argentinas". PROYECTO: En reciente nota televisiva Gabriel Panno ex piloto de karting dejó entrever que tiene un proyecto para armar una categoría zonal para correr en karting a un costo a la altura de quien desee correr. Próximamente se explicará mejor este emprendimiento. PLATA: El auto está listo en el Taller para ir a correr pero parece que no aparece la plata para tal trámite por esto el preparador fue claro cuando le hizo saber que dentro de su galpón no molesta, busca el presupuesto así te lo llevas. ACTITUDES: Aún perduran las actitudes asumidas por el piloto contra la categoría que viene corriendo ante la ausencia de autos con conceptos duros y pidiéndole que renuncien y dejen a estos pilotos de Alma en el automovilismo sigan corriendo como el año anterior. SUPER TC 2000: La categoría llega hasta el autódromo de Rosario para desarrollar en este fin de semana otra carrera del campeonato. Televisa desde las 10 hs Canal 13 a través del programa "Carburando". OBRAS: Las obras en el autódromo de San Nicolás continúan aunque desde la C.D.A. le hicieron saber que parte de las mismas no están como debieran haber sido construída y ya le comunicaron que habrá una inspección para ver en que situación quedó el mismo. DUDAS: El tema es que la inversión es grande, no cuentan con dinero de la provincia y temen que deban revertir el trazado ante los errores incurridos en la construcción del mismo. Por el momento lo que se habló referente a las categorías que concurrirían ahora están en dudas y esto aumentó la presión para quienes están al frente de este emprendimiento. COSTO: La llegada de la máxima a este escenario redondeaba en un costo de entre 6 y 7 millones para el mes de diciembre pero aún nada quedó confirmado en este nuevo autódromo para nuestra zona. TURISMO 4000 ARGENTINO: En el autódromo de La Plata loa categoría cierra otra carrera del calendario durante este fin de semana con otro parque interesante de autos. Desde las 11 hs televisa la TV Pública a través del programa "Carreras Argentinas". PROKART: Esta especialidad del karting está arrancando su campeonato este fin de semana en el kartódromo de Ciudad Evita para todas sus clases donde desde las 10 hs arrancan con la clasificación. PROMETER: El espigado piloto de Zárate Emilio Gobetto decidió que continuará en la GTB del TC Regional donde ya comenzó la temporada con la Chevy y ante la invitación de ir a correr en el TC Bonaerense con su Cupecita prometió que algunas carreras irá para no dejar la categoría. ARRANCA: El próximo fin de semana arranca a el campeonato de motocross enduro con la categoría MX del Norte en el predio de Zárate donde se encuentra el circuito "El Salvaje" que sus dirigentes dieron a conocer en la última semana para todas sus clases y un caudal importante de motos y equipos. CHARLA: Luego de su visita al autódromo de La Plata por parte de Andrés Rivero que estuvo charlando con los dirigentes de la categoría Sport 1050 los mismos le hicieron llegar una invitación para que se sume y arranque con ellos la temporada donde el representante de Zárate no definió su situación. RETORNO: Aún no se decide a sumarse a los chasis del Regional y Claudio Paolinelli está demorando su retorno aunque amigos en común creen que al popular "Frutillita" le pesa y le molesta que los pibes jóvenes lo hacen trabajar mucho arriba del auto de carreras. FORMULA RENAULT: La categoría está visitando el autódromo Juan Manuel Fangio de Rosario para realizar otra carrera del presente campeonato con su habitual parque de autos. La fábrica de talentos correrá dos carreras en el fin de semana y televisa desde las 10.30 hs a través del programa "Carburando" Canal 13. FORMULA CINCO: En el autódromo capitalino la categoría lleva adelante en el día de hoy otra carrera de su campeonato. Arrancan a las 11 hs. PASION: Parece ser que Pablito decidió cambiar de pasión ante la posibilidad de trabajar en el fútbol para sumarse al Club Villa Dálmine y dejar el automovilismo lo que hará una nueva forma de encarar lo personal, es que Villaverde no se detiene y todo es posible como que Jorge Del Pardo ya no visite la agencia para matear con el ex piloto. Mirá vos! TC PISTA MOURAS: En el autódromo platense la categoría va por otra carrera del campeonato con su habitual parque d autos donde desde las 11 hs televisa a través del programa "Carreras Argentinas" la TV Pública. MOLESTOS: Tras la carrera del TC el último domingo en San Luis y ante el triunfo de Leonel Pernia la gente de del equipo de los Torinos estaban molestos y tanto Spárato como Ardusso este último en particular enojado por el rendimiento de los motores que estuvieron lejos del ganador. Piden cambios para lo que viene del campeonato. GT 2000: En el autódromo capitalino la categoría desarrolla otra carrera del campeonato donde desde las 12 del mediodía arrancan con su espectáculo. CUMPLEAÑOS: Mañana está cumpliendo un añito más de vida Gladys Caubet y el temor de la familia y los invitados pasa en no tener que vivir la experiencia anterior donde les prometió Pata Flambeada y terminó con unos pebetes de jamón y queso. Esperan que ya no se equivoque porque está grandecita la ex acompañante vio? KART PLUS: En el kartódromo de Zárate la categoría encara este fin de semana la segunda fecha del presente campeonato. Desde las 10 hs arrancan con su espectáculo. NOVEDADES: En el arranque del otoño llegaron las novedades a la Boutique de las motos eléctricas en la esquina de Alberdi y Rawson donde se puede disfrutar de las misma como de los cuatriciclos que presentan una gama interesante con buena financiación para cualquier moto a comprar. RETOMAR: Todo está dado para que Juan Pablo Galliano retome la actividad el próximo fin de semana en la Clase A del TC Bonaerense con su Cupecita donde Díaz será el piloto invitado en esta carrera tan particular a desarrollarse en el autódromo de Dolores.

