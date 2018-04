La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 08/abr/2018 "Recuerdo"

Por Juani Cossa













Lo vi bajar por el río con un manojo de flores que un día supieron ser para mi. No quise hablarte esa tarde de adiós , me quedé meditando las cosas que tiene el amor. Por que marcará el destino si yo no estaba en tu vida? Me despierto pensando en vos y tus flores. Te había llevado la vida por caminos distintos. De adios. Pero no doblés la cara cuando llores, porque no vuelven jamas. Solo tu recuerdo quedó. Tu llanto ya no estará. Nunca estará mi cansancio, todo lo olvido. Las estrellas brillan se apagan cuando sale el sol. Recuerdo solo será: no perdí nada, mas bien gané: orgullo, soledfad, todo ese será la perdición como el agua que lleva el río hacia el mar, como gotas de lágrimas que cubren los ojos, y eso no se puede ocultar jamás. Las flores se marchitan, pierden su hermosura y se llevan todo su esplendor: al amor, soledad y orgullo. Juani Cossa



"Recuerdo"

Por Juani Cossa

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: