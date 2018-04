La Auténtica Defensa. Edición del martes, 10/abr/2018 LandNort está clausurada, pero sigue trabajando







Ayer a última hora de la tarde, integrantes del Frente Barrial Campana, registraron un video del ingreso de un camión atmosférico de la empresa "Eco Rol". La policía local tomó la denuncia y mañana se radica en la justicia federal. Alrededor de las 18:30, un vecino de Campana logró registrar las imágenes de un camión atmosférico de la empresa "Eco Rol" ingresando cargado a las instalaciones de LandNort, empresa que fuera clausurada en marzo último por la Municipalidad de Campana. En el video, se puede ver perfectamente al camión de la firma radicada en San Martín, provincia de Buenos Aires, ingresando con carga ya que el autor del video, Carlos Schenfeld, corrió hasta el mismo y logró subirse al paragolpe trasero. Así, pudo grabar una de las ventanas de control visual de nivel del tanque del camión, que se encontraba en movimiento. "Veo muy poco de lejos, y no sé qué marca era, pero el camión venía custodiado por un auto negro, al frente. Ingresaron a LandNort por la tranquera del lado del barrio Las Praderas, por el camino de La Pastoriza", relató Schenfeld a La Auténtica Defensa. La actitud de Schenfeld, loable pero temeraria, podría haber pasado a mayores: "Cuando me bajé del camión ya estaba unos metros adentro de la propiedad y me vieron. El auto de custodia paró, se bajaron unos hombres y me empezaron a correr. Yo me escondí en los pastizales y llamé a Quirino". Junto con Raúl Quirino, Schenfeld, ambos integrantes del Frente Barrial Campana, llamó a la policía y realizaron una exposición en la sede del Comando Patrulla Campana ayer por la noche. Y según explicaron, será ampliada hoy por la mañana ante la justicia federal. Es la segunda vez en pocos días que se corrobora que LandNort continua operando a pesar de la clausura municipal. De hecho, días atrás la propia municipalidad difundió a la prensa imágenes de la empresa operando la semana pasada, y también lo informó a la justicia. Radicada en los fondos del barrio Las Praderas en los años ’90 sobre un predio de unas 54 hectáreas, LandNort se dedica al "Land Farming": un proceso para tratar residuos con una técnica de arado y agregado de bacterias para descomponer la materia orgánica. Su actividad no sólo genera olores nauseabundos en una zona urbana sino que, según algunos especialistas señalan que el "Land Farming" es una técnica descartada hace años en los países centrales por su carácter contaminante del suelo y las napas. Además, la empresa está sospechada de realizar vuelcos ilegales a un zanjón que, cruzando la Panamericana, atraviesa la Reserva Natural Estricta Otamendi y finaliza en el río Paraná. Por su parte, según consta en su página web, Eco Rol es una empresa radicada en San Martín, provincia de Buenos Aires y opera desde 1994. Su "División Transportes" presta servicios desde el generador hasta su disposición final en las plantas de tratamiento. Pero la empresa también ofrece el servicio de "Gestión Integral", que incluye la "provisión de las soluciones para el Tratamiento y Disposición final de Residuos Industriales y/o Especiales".

La imagen corresponde a una captura del video. La Policía Local tomó la denuncia.



