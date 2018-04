La Auténtica Defensa. Edición del martes, 10/abr/2018 Nacional B:

Villa Dálmine recuperó aire e ilusiones









CERCA DE LA PERMANENCIA Con su victoria frente a All Boys, Villa Dálmine quedó muy cerca de asegurar su permanencia en el Nacional B. Con estos tres puntos, ya estableció diferencias insalvables con Deportivo Riestra, Flandria, Estudiantes (SL) y Boca Unidos. Mientras que esta noche podría sumarse otro equipo a esa lista: es que si Quilmes pierde ante Deportivo Morón, tampoco podrá alcanzarlo (el Cervecero, que queda libre en la última fecha, necesita 7 unidades y que el Violeta no sume). Mientras que All Boys, para superarlo, debería lograr los 9 puntos que le quedan en juego y aguardar que el equipo de nuestra ciudad no coseche nada en estas tres fechas que restan. TRIUNFAZO DE ALDOSIVI En el partido más atractivo de esta 22ª fecha, Aldosivi le ganó 2-1 como visitante a Gimnasia de Jujuy y se confirmó como líder del campeonato. Hasta el momento, esta jornada del Nacional B entregó los siguientes resultados: Deportivo Riestra 1-0 Ferro; Sarmiento (J) 2-1 Mitre (SdE); San Martín (T) 4-2 Agropecuario; Los Andes 0-2 Independiente Rivadavia; Villa Dálmine 1-0 All Boys; Estudiantes (SL) 0-0 Brown (A); y Gimnasia (J) 1-2 Aldosivi. Anoche, al cierre de esta edición jugaban: Almagro vs Juventud Unida (G); Santamarina vs Guillermo Brown (PM); y Boca Unidos vs Atlético Rafaela. En tanto, esta noche se enfrentan: Quilmes vs Deportivo Morón. NOTICIA RELACIONADA: DT de Villa Dálmine:

Con gol de Gonzalo Papa, Villa Dálmine venció 1-0 a All Boys como local y quedó muy cerca de asegurarse la permanencia. Además, volvió a meterse en la lucha por la clasificación al Reducido. Dos meses sin ganar. Dos meses sin marcar un gol como local. Siete partidos sin victorias. Y tres derrotas consecutivas. Todo eso dejó atrás Villa Dálmine el domingo cuando le ganó 1-0 en Campana a All Boys en un partido clave en su objetivo por asegurar la permanencia. Es que los de Floresta llegaron a Mitre y Puccini en zona de descenso directo y a cinco puntos del Violeta, que sabía que una caída lo ponía contra las cuerdas. Por eso, el desahogo de jugadores, cuerpo técnico, dirigentes y simpatizantes cuando Ramiro López marcó el final del encuentro que se decidió con un gran cabezazo de Gonzalo Papa a los 33 minutos del segundo tiempo. En cuanto a lo futbolístico, el equipo de nuestra ciudad mostró siempre más ambición que su rival, pero cuando advirtió que su volumen de juego no le alcanzaba para vulnerarlo, apretó los dientes y supo empujar hacia adelante. Su falta de eficacia ofensiva casi vuelve a condenarlo, pero así como Independiente Rivadavia y Aldosivi lo castigaron duramente con una pelota parada, esta vez se valió de ese recurso para gritar victoria y llegar a las últimas tres fechas del campeonato con más aire en los Promedios y con las ilusiones renovadas en busca de la clasificación al Reducido. Así es este campeonato del Nacional B: una victoria te permite mirar hacia arriba; una derrota te obliga a sacar la calculadora. El próximo domingo en Santiago del Estero, el Violeta estará nuevamente ante esa situación. Pero lo dicho: con mucho más aire para analizar los promedios. Y con la ilusión de un resultado positivo que lo mantenga en la lucha por llegar al octogonal por el segundo ascenso a Primera División. EL PARTIDO Finalmente, De la Riva apostó por modificaciones en el once inicial: le devolvió la titularidad a Nicolás Sánchez y le dio su primera oportunidad desde el arranque a Favio Durán, postergando a Federico Jourdan y Jorge Córdoba al banco de suplentes. En cuanto a lo táctico, los cambios no aportaron grandes novedades, porque Marcos Rivadero ocupó el lugar de Ramiro López (lesionado) y "Cuca" Sánchez jugó en su posición de siempre. En ese sentido, lo más significativo fue el ingreso de Durán, un jugador de diferentes características a las de Córdoba, por su mayor tendencia a tirarse atrás para tratar de generar juego poniéndose de frente al arco. Y en el arranque del juego, se vio a un Villa Dálmine más fresco, con mejores movimientos para desmarcarse y generar volumen de juego, aún cuando All Boys retrocedía para intentar achicar espacios en campo propio. En esos minutos iniciales, aunque parecía contar con mejores conexiones en el sector izquierdo, el Violeta tuvo desbordes claros por la derecha con Franco Flores y Pablo Burzio. Un centro del lateral fue conectado imperfectamente por Rivadero; mientras que la chance del cordobés se diluyó en un mal control cuando tenía camino libre para meterse al área. Por su parte, el elenco de Floresta elegía decididamente la izquierda para profundizar, pero terminaba siempre en centros de Barrera que no inquietaron a Perafán. Con el correr de los minutos, el equipo de nuestra ciudad fue perdiendo esa frescura del arranque, pero hacia los 25 se encontró con una sucesión de errores del fondo de All Boys que no supo usufructuar por imprecisiones en los metros finales. Igualmente, en ese lapso de tres acciones consecutivas, tuvo una chance muy clara de gol, tras un centro de Burzio que no alcanzó a puntear Sánchez y que conectó Durán por el segundo palo, aunque sin ángulo. Por eso, Ibars pudo despejar sobre la línea. Después de esa jugada, el Violeta entró en momentos de confusión y el trámite se planchó hasta los 36 minutos, cuando un remate de Gabriel Romero se desvió en el camino y obligó a una espectacular reacción de Perafán. Esa situación de riesgo le sacudió la modorra a Villa Dálmine, pero como las ideas no estaban claras (Sánchez no logró retomar la conducción de los ataques), apenas pudo generar dos llegadas que no se transformaron en acciones de peligro real. A los 43, una buena triangulación terminó en la proyección de Sapetti, quien remató desviado. Y a los 45, un cabezazo de Rivadero salió ancho por el segundo palo, controlado por el arquero Losada. En el arranque del segundo tiempo, All Boys casi madruga al Violeta en una jugada que nació de un saque lateral y que derivó en una media vuelta de Salas que no fue gol por los reflejos de Perafán. Fue otro sacudón para el equipo de nuestra ciudad, que reaccionó en los minutos siguientes. Impulsado por su gente y con más vergüenza que fútbol empezó a avanzar; a presionar más adelante y a empujar al equipo de Floresta contra su área. Un remate cruzado de Flores salió ancho; un disparo Papa se fue pegado al palo izquierdo de Losada; tras una falla del zaguero Vázquez, Durán definió desviado de frente al arquero; y en otra jugada similar, fue Burzio quien quedó frente a Losada, que tapó su remate de zurda. Fueron 20 minutos en los que Villa Dálmine dominó claramente, plantándose en terreno ajeno, aunque no tuvo la lucidez suficiente en los últimos metros y por eso terminó en remates de media distancia o en centros de Flores, quien hacía ancho el campo por la derecha. De hecho, las oportunidades de Durán y Burzio surgieron de bochazos largos y contaron con la complicidad de una defensa que parecía deshilacharse. Sin embargo, el momento pasó. El equipo de nuestra ciudad sintió el desgaste y ya no volvió a tener esa intensidad. Así, All Boys salió del ahogo y emparejó el trámite. Por eso De la Riva buscó variantes en los relevos e ingresaron Córdoba y Jourdan. Y el mediocampista resultó clave, porque una buena ejecución suya desde la derecha en una pelota parada fue el centro que encontró Papa para abrir el marcador. Iban 33 minutos y el uruguayo no sólo ganó en el salto, sino que supo ubicar el balón contra el poste más lejano de Losada, que nada pudo hacer. El desahogo fue total: Villa Dálmine llevaba dos meses sin gritar un gol en Mitre y Puccini. Y pudo haber celebrado más, porque con la ventaja a su favor le surgieron muchos espacios y dispuso de opciones claras: una media vuelta de Córdoba se fue rozando el ángulo; Burzio demoró una eternidad en enviar el pase gol tras un desborde por derecha cuando tenía tres compañeros en el área; y Jourdan perdió con la estirada de Losada en un mano a mano. Entonces, ante esa falta de efectividad, el Violeta sufrió los minutos finales. Con el líbero Ibars como centrodelantero, los de Floresta aprovecharon un retroceso exagerado de los locales y lanzaron unos cuantos centros. Sin embargo, a excepción de un remate de Salas al primer palo que Perafán resolvió con seguridad, no generaron opciones de gol. Por eso, cuando Ramiro López marcó el final del grito de desahogo fue todo Violeta. SÍNTESIS DEL PARTIDO VILLA DÁLMINE (1): Martín Perafán; Franco Flores, Cristian González, Juan Celaya, Leandro Sapetti; Renso Pérez, Gonzalo Papa, Marcos Rivadero; Nicolás Sánchez; Pablo Burzio y Favio Durán. DT: Felipe De la Riva. SUPLENTES: Sebastián Blázquez, Nicolás Cherro, Federico Recalde, Horacio Falcón, Federico Jourdan, Francisco Nouet y Jorge Córdoba. ALL BOYS (0): Nahuel Losada; Gabriel Romero, Sebastián Ibars, Ignacio Vázquez, Gastón García; Hugo Soria, Darío Stefanatto, Cristian Canhué, Leandro Barrera; Maximiliano Salas y Martín Giménez. DT: Mariano Ferrero. SUPLENTES: Matías Vaccaneo, Facundo Melillan, Ezequiel Ovejero, Federico Gino, Brian Guerra, Facundo Castro y Matías Sandoval. GOLES: ST 33m Gonzalo Papa (VD). CAMBIOS: ST 20m Sandoval x Giménez (AB); 21m Ovejero x Stefanatto (AB) y Córdoba x Durán (VD); 30m Jourdan x Sánchez (VD); 34m Guerra x Barrera (AB); y 44m Falcón x Burzio (VD). AMONESTADOS: Sánchez y Córdoba (VD); García, Canhué y Stefanatto (AB). CANCHA: Villa Dálmine. ÁRBITRO: Ramiro López.

CABEZAZO GOLEADOR. EL URUGUAYO GONZALO PAPA MARCÓ EL ÚNICO TANTO DEL PARTIDO A LOS 33 DEL ST.





APRETADO. BURZIO DEFINE INCÓMODO ANTE LA MARCA DE IBARS. SU REMATE FUE TAPADO POR EL ARQUERO LOSADA, A LOS 14 DEL ST. FUE EL MEJOR MOMENTO QUE TUVO EL VIOLETA, EMPUJANDO A ALL BOYS CONTRA SU ÁREA.





CHANCE CLARA. CON LA VENTAJA A SU FAVOR, EL VIOLETA CONTÓ DESPUÉS CON ESPACIOS Y OPORTUNIDADES. COMO ÉSTA QUE LOSADA LE TAPÓ AL INGRESADO JOURDAN.





DESAHOGO. LOS JUGADORES VIOLETAS Y UN ABRAZO GRUPAL PARA CELEBRAR UN TRIUNFO MUY NECESITADO.

Nacional B:

Villa Dálmine recuperó aire e ilusiones

