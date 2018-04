La Auténtica Defensa. Edición del martes, 10/abr/2018 El hombre que mira al cielo







Desde niño, Miguel Angel Paternain no deja de mirar el cielo. Se reconoce como un apasionado de la luna, a la que no deja de sacarle fotos. Y da fe de la existencia de OVNIS: el último lo vio este verano, sobre Campana. "Sólo hay que estar atento", dice. "En el cielo pasan cosas todo el tiempo. Tengo el ojo tan entrenado que detecto fácilmente cualquier anomalía", dice Miguel Angel Parternain (59), tras el mostrador de la casa de artículos de caza, pesca y camping "El Dorado"de Av. Varela al 500. Entonces, inferimos que su actividad comercial está íntimamente ligada a su afición a mirar el cielo: la soledad del de la isla, tal vez. Las noches despejadas plena de estrellas sin la contaminación lumínica de la ciudad, deben facilitar que él vea y registre cosas que la mayoría no. "Nada que ver… pocas veces salgo a pescar. Sí puedo decir que cuando pasó el cometa Halley, en 1986, me fui hasta el puente de Otamendi para verlo mejor. En ese entonces, había poco tránsito en la ruta y no había iluminación. Fue gracioso, porque cuando llegué había otro loco como yo y con un telescopio. Lo primero que hice fue tranquilizarlo, porque pensó que había parado para robarle. Y me dijo que estaba enojadísimo, porque hacía como una hora que lo estaba buscando y no lo podía enganchar. Te juro que no hice más que levantar mi ojos al cielo y le dije: Ahí está", recuerda con una sonrisa. Miguel Angel mira al cielo prácticamente, todas las noches, hace unos 50 años. Es su terapia. Puede durar media hora o tres. Depende. Pone la colchoneta en el suelo de su terraza, en el centro de Campana, y ya. "Entendí que acostado ves mejor, de cara al cielo. No te digo 360º, pero tenés el panorama casi completo de la bóveda celeste. Y como mi terraza está por encima del alumbrado público, no me hace falta ir al campo", comenta. Su afición por mirar el cielo de forma permanente le viene de su padre, Gregorio "el vasco" Paternain, quien fue protagonista del avistamiento de un OVNI en los años ’70. "Mi viejo trabajaba en Dalmine y era de noche. Lo vieron él y muchos de sus compañeros. Fue muy comentado en Campana. Vieron un objeto con forma de "cigarro" al que muchos le atribuyen la cualidad de nave nodriza, del que fueron saliendo unas 20 o 30 luces. Desde ese entonces, en casa siempre se habló del tema. Sólo hay que estar atento", explica. Es así como Miguel Ángel empezó a prestarle más atención al cielo, y si bien dice no ser un experto en constelaciones, conoce a la mayoría a simple vista. Ve pasar satélites o estrellas fugaces. También padece de un inocuo y singular síndrome: la selenofilia. "Soy un fanático de la luna, no me canso de mirarla con mis prismáticos o sacarle fotos, mirá" nos dice, y empieza a buscar archivos fotográficos en su computadora. Además de magníficas fotos de la luna, aparece la serie de un OVNI que captó desde su terraza el último 22 de diciembre, cerca de las 22:30 "Siempre veo cosas, pero no necesariamente les saco fotos porque es muy complicado, se pierde mucho tiempo y el resultado en general no es satisfactorio. Por eso prefiero mirar y disfrutar el espectáculo, en vez de andar renegando con la cámara", comenta. Dice que el último OVNI sobre Campana lo vio el 25 de febrero, cerca de las 22:30 "Estaba nublado, y había un reflejo color fucsia entre las nubes y empezó a brillar cada vez más intensamente hasta que se distinguía una forma cilíndrica y alargada. Después se fue apagando y no lo vi más". Miguel Ángel dice que supo de alguien más de Campana que vio lo mismo que él, pero no devela su nombre por una cuestión de preservar su intimidad: "Mucha gente no cree o niega, y te trata de loco", explica. Pasan las historias de avistamientos, en su mayoría en Campana y en circunstancias nada especiales: "Yo me bajo del auto mirando al cielo", dice y señala que "se ven más anomalías de día que de noche", y que no necesariamente tiene que estar despejado o ser una noche llena de estrellas. Lo que sí, trata de estar siempre acompañado de sus prismáticos. No los tiene contabilizados, pero asegura que al menos ve una "anomalía" por año, desde hace más o menos 50 años. Todos fueron "encuentros del primer tipo" que implican el avistamiento de uno o más objetos voladores no identificados en el cielo, los cuales pueden ser platillos o discos voladores (u objetos volantes de forma de "cigarro" o "habano", etc.) Luces extrañas, u objetos aéreos que parecen ser demasiado avanzados como para proceder de tecnología humana. Le preguntamos si pensó alguna vez en cómo reaccionaría frente a un encuentro del tercer tipo, es decir, si tomara contacto con un alienígena. "Estaría feliz de la vida", asegura y dice que pronto concretará otro de sus sueños: viajar a Capilla del Monte y visitar el cerro Unitorco.

DISCRECION. “Mucha gente no cree o niega, y te trata de loco", dice Paternain quien asegura no ser el único que ve "anomalías" en el cielo campanense.





ORIGINAL. Imagen tomada por Partenain en diciembre. Fue tratada digitalmente por LAD para que se distinga el platillo sobre el vértice derecho.



