La Auténtica Defensa. Edición del martes, 10/abr/2018 El Ejecutivo vetó el alerta laboral sancionado por el HCD







En febrero, la ordenanza había logrado su aprobación con los votos del peronismo. Ayer, el concejal José Insausti criticó la decisión del Intendente Abella. El intendente decidió vetar el alerta laboral que, en febrero pasado, el peronismo había logrado sacar adelante durante una polémica sesión del Honorable Concejo Deliberante. Fue precisamente el bloque del PJ-Unidad Ciudadana el que a través de su página de Facebook hizo público el veto del jefe comunal, que llegó este lunes al primer piso del Palacio Municipal. El debate por la aprobación del alerta laboral se había extendido durante buena parte del verano: primero Cambiemos se negaba a tratarlo, aunque finalmente dio luz verde para su votación en una sesión extraordinaria con la condición de que lo que se sancionara no sea una "emergencia" sino un "alerta". No obstante, el oficialismo se abstuvo, al igual que la UV Más Campana, lo que hizo que la aprobación de la iniciativa corriera solo por cuenta del kirchnerismo y del Frente Renovador. Ayer, en contacto con La Auténtica Defensa, el concejal del PJ-UC José Insausti cuestionó la decisión de Abella, más todavía "después de que en el discurso del 1º de abril el intendente negara totalmente la situación de conflictividad de trabajo" que se vivió durante el 2017. El edil señaló que el jefe comunal presentó en su discuso de apertura de sesiones ordinarias "un video en donde parecía que se estaba realmente en una ciudad distinta a la que percibimos los que estamos cerca de los trabajadores", en el que "se anunciaba la creación de puestos de trabajo", algo que "no tiene demasiado que ver con lo que se estuvo viviendo el año pasado y con lo que lamentablemente se sigue viviendo este año" en casos como "BOPP, Marine Sur, Greif y la situación de incertidumbre que se vive en Carrefour". "Entendemos que (Abella) se enmarca en un camino de negación que implica que el Estado, en vez de ponerse al lado de la gente que la está pasando mal e implementar programas de contención e impulso de empleo, sigue en Campana el lineamiento de Macri y Vidal, que nos quieren hacer creer que el futuro va a ser mejor, pero cada día estamos peor", expresó Insausti. La ordenanza aprobada en febrero eximía de tasas municipales a trabajadores desocupados e instaba al Municipio a aplicar una serie de medidas y programas de ayuda asistencial.También exhortaba a convocar al Consejo Económico y Social, órgano creado a instancias del justicialismo en 2016, y que pese a estar en vigencia nunca se puso en funcionamiento.



INSAUSTI ASEGURÓ QUE EL OFICIALISMO NIEGA LA REALIDAD LABORAL.



