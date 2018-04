La Auténtica Defensa. Edición del martes, 10/abr/2018 Otra empresa química está cerca de echar a 45 personas







Se trata de Pampa Energía -exPetrobras-, que produce poliestireno en Zárate. Pretende presentar un Procedimiento Preventivo de Crisis. La crisis del polo petroquímico de Campana-Zárate, o lo que queda de él, parece no tener fin. La semana pasada la empresa Pampa Energía, una productora de poliestireno radicada en la vecina ciudad, presentó un Procedimiento Preventivo de Crisis ante el Ministerio de Trabajo de Nación por el inminente cierre de una de sus líneas operativas, lo que recortaría 45 puestos de trabajo. La noticia fue confirmada tanto por la empresa como por el Sindicato Químico. Según la compañía, propiedad del empresario Marcelo Mindlin, "la situación actual en el polo petroquímico hace que sea muy complejo la sustentabilidad de las empresas y la idea es buscar, junto al gremio, una solución razonable". Esa solución sería el Procedimiento Preventivo de Crisis, presentado tras la decisión de clausurar la planta de BOPS, un tipo de poliestireno, en la que se desempeñan medio centenar de empleados, tanto del convenio químico de base como jerárquicos. "Casi que no existe más el parque petroquímico", lamentó ayer el secretario general del sindicato de supervisores químicos, Roberto Gorbarán, en diálogo con LAD. Gorbarán cuestionó la decisión de la empresa de recortar sus operaciones teniendo en cuenta que "hasta el 2015" los directivos "decían que le ponián el precio" a sus productos, en alusión a los grandes niveles de demanda y venta. También criticó que de las negociaciones en la mesa de la cartera laboral se excluya a su organización. "Esto genera impotencia y angustia en los trabajadores jerárquicos", afirmó el sindicalista, asimismo empleado de Pampa Energía. Los Procedimientos Preventivos de Crisis, de ser avalados por las autoridades estatales, autorizan a las empresas al despido de personal con el pago de indemnizaciones menores a las que corresponderían en una desvinculación normal, aunque a veces son puestos sobre la mesa simplemente para obligar a los gremios a negociar retiros voluntarios o compensaciones lo más reducidas posibles. En este caso, la discusión se postergó para el próximo lunes. Pampa Energía pasó a controlar la planta de poliestireno en Zárate hace dos años, cuando le pagó a la brasileña Petrobras 892 millones de dólares para quedarse con el 67% de las acciones de su filial argentina. En la vecina ciudad emplea a 130 personas. La unidad productiva de Mindlin se suma a la larga lista de petroquímicas caídas en desgracia en los últimos dos años. Carboclor, Atanor, TFL, Quipro, Bunge, Lanxess y Rohm and Haas han dejado de existir o visto disminuida su actividad a la mínima expresión, como base logística o punto de almacenaje.

Imagen ilustrativa.



Otra empresa química está cerca de echar a 45 personas

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: