La Auténtica Defensa. Edición del martes, 10/abr/2018 "Que se vayan cubriendo cargos es un logro que nos motiva a seguir trabajando junto a la comunidad educativa"











Alejo Sarna

Así lo aseguró el consejero escolar Alejo Sarna, quien explicó que se encontró "con falta de docentes en una gran cantidad de escuelas". El consejero escolar Alejo Sarna (referente de Vamos Campana) destacó el trabajo que se está realizando para cubrir cargos en escuelas de nuestra ciudad. "Uno de los problemas más graves en la educación pública que encontramos este año fue la falta de docentes en una gran cantidad de escuelas, a raíz de la resolución 159/2918 y la circular 1/18. Esto generó que muchos padres hayan elegido dejar a sus hijos en las escuelas y que los directivos los tengan que reubicar en otros cursos que estaban funcionando, partir de lo cual se suscitó una sobrepoblación en las aulas, quitando calidad educativa para el conjunto de alumnos y sobrecargando de tareas a directivos y docentes", explicó. "A partir de ello, muchos padres solicitaron reunirse conmigo para encontrar respuestas ante esta problemática, y fue en el dialogo con ellos, con docentes, directivos y autoridades educativas que logramos que de a poco las aulas se vayan llenando de docentes", agregó. "Que se vaya cubriendo cargos es un logro que nos motiva a seguir trabajando junto a la comunidad educativa para la cobertura de aquellos cursos que aún no tienen docentes. Si bien no es responsabilidad del consejero escolar aplicar la resolución que cesó a los docentes ni de ofrecer los cargos para ser cubiertos, al ser parte de la comunidad educativa asumo la responsabilidad de recoger el reclamo generalizado y mediante el dialogo, encontrar respuestas a una situación que a mi entender era muy delicada y que perjudica a la educación de los niños y las niñas de Campana", señaló Sarna. Finalmente, el joven consejero escolar (que tiempo atrás reemplazo a Rosana Frattini en el cargo) explicó por qué decidió no asumir días atrás como concejal suplente en el Concejo Deliberante: "Como representante de la voluntad popular, voy a estar al lado del conjunto de la comunidad educativa de Campana para poder ayudar a solucionar cada uno de los problemas que surgen y que necesitan de lo mejor de nosotros para poder otorgarle a los niños y niñas de nuestra ciudad una educación pública de calidad. Fue por eso que decidí no asumir en el Concejo Deliberate, ratificando la responsabilidad que asumí con el Consejo Escolar y mi compromiso con la educación pública".

